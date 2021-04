Von SaaS – also Software as a Service – sprechen ja viele Anbieter, aber was ist gemeint, wenn es um saubere Luft „as a Service“ geht.

Wir von ZDNet habe uns einmal in der Industrie umgehört und dabei herausgefunden, dass die Luftqualität an Industriearbeitsplätzen und in Veranstaltungsräumen ein wichtiges Thema ist. In jedem Unternehmen entsteht Staub, und in jedem Unternehmen mit anderen Folgen für Menschen und Maschinen. Saubere Luft am Arbeitsplatz ist gerade in diesen Zeiten ein absolutes Muss, um Mitarbeiter zu schützen, Premium-Qualitätsstandards zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu fördern.

Durch COVID-19 hat das Thema saubere Luft aber noch weiter an Brisanz gewonnen. Denn je mehr Menschen sich in einem geschlossenen Raum aufhalten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich luftgetragene Keime, einschließlich dem Coronavirus, verbreiten. Und je länger man sich in einem solchen Raum aufhält, desto größer ist folglich das Infektionsrisiko für Krankheiten wie COVID-19. Regelmäßiges Lüften hilft, dieses Risiko zu verringern. Lüften ist allerdings nicht immer möglich, denn in Räumlichkeiten wie Theatern oder Kinos gibt z. B. gar keine Fenster. Eine weitere Herausforderung: eisige Temperaturen im Winter.

Für beide Anwendungsfälle gibt es eine Lösung: Luftreinigungssysteme, bereitgestellt von führenden Unternehmen in Deutschland. Doch wo die Anschaffung solcher Geräte bisher oft mit hohen Fixkosten durch Anschaffung und Wartung verbunden war, erobert nun ein neues Geschäftsmodell den Markt: Anbieter von sauberer Luft “as a Service”. “As a Service” bedeutet hier, dass Unternehmen nicht zwangsläufig mehr Aufwand haben müssen, um saubere Luft zu garantieren. Über Mietmodelle fallen hohe Anschaffungskosten weg und auch um die Wartung müssen sie sich nicht mehr selbst kümmern. Es gibt durchaus Anbieter, die sich um alles kümmern: Ermittlung der besten Lösung, Installation neuer Anlagen, Wartung und Service.

Lesen Sie hier weiter, was unser Partner Zehnder Ihnen anbieten kann, damit auch in Ihrem Unternehmen oder bei Ihrer Veranstaltung saubere Luft garantiert ist:

Luftreiniger – einfach, zuverlässig und effektiv