Samsung Galaxy Quantum 2 bringt Quantensicherheit

Das Samsung Galaxy Quantum 2 wurde zusammen mit dem südkoreanischen Provider SK Telecom entwickelt und ist nach dem im Mai 2020 eingeführten Samsung Galaxy Quantum A das zweite Smartphone von Samsung, das mit Quantenkryptographie ausgestattet ist. Es verspricht ein neues Maß an Sicherheit für Verbraucheranwendungen wie mobiles Banking.

Das gemeinsam mit dem südkoreanischen Telekommunikationsriesen SK Telecom entwickelte Galaxy Quantum 2 wird – zumindest in absehbarer Zeit – nur in Südkorea erhältlich sein und ist das zweite mit Quantenkryptografie ausgestattete Smartphone von Samsung.

Mit einem 6,7-Zoll-Display, einer 64-MP-Hauptkamera und einem Qualcomm Snapdragon 855+-Chipsatz entspricht die Ausstattung des Quantum 2 der einiger Flaggschiff-Smartphones von Samsung, mit der zusätzlichen Sicherheit der Quantenkryptografie für einige Dienste des Geräts.

Der Vorgänger des Quantum 2, das Galaxy A Quantum, debütierte letztes Jahr in Südkorea als das weltweit erste 5G-Smartphone mit integrierter Quantenkryptografie-Technologie. Wie das neue Quantum 2 enthält auch das Galaxy A einen Quantenzufallszahlengenerator (QRNG), der sensible Transaktionen gegen die raffiniertesten Angriffe absichern soll.

Der QRNG wurde von der Schweizer Firma ID Quantique entwickelt und besteht aus einem 2,5 x 2,5 mm großen Chipsatz, der die unvorhersehbaren Eigenschaften von Quantenteilchen nutzt, um absolute Zufallszahlen zu erzeugen. Dies ist der Schlüssel, um Kryptographie-Schlüssel robuster zu machen: Je zufälliger ein Sicherheitsschlüssel ist, desto schwieriger ist es, den Code mit logischer Mathematik zu knacken.

Die meisten klassischen Systeme verlassen sich auf Zahlengeneratoren, die deterministisch sind, was bedeutet, dass es mit genügend Rechenleistung möglich ist, herauszufinden, woraus die Kryptoschlüssel bestehen, die sensible Daten auf einem Gerät schützen.

Das System von ID Quantique hingegen verwendet eine LED-Lichtquelle, die Photonen auf einen CMOS-Sensor strahlt. Nach den Gesetzen der Physik ist das Verhalten der Photonen, wenn sie vom Sensor aufgenommen werden, zufällig und kann daher in einen Schlüssel übersetzt werden, der völlig unvorhersehbar ist.

Im Galaxy A Quantum werden diese unhackbaren Schlüssel verwendet, um verschiedene Transaktionen zu schützen, zum Beispiel durch die Generierung stärkerer Einmal-Passwörter bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung. QRNG erhöht auch die Sicherheit der Speicherung sensibler Daten wie biometrischer Daten, die zum Beispiel für die Autorisierung von Zahlungen über die Pay-App von SK Telecom benötigt werden.

SK Telecom ermöglicht es Anwendern außerdem, „Quantum Wallets“ auf ihren Telefonen zu erstellen, in denen nützliche Identitätsdokumente wie Führerscheine, Versicherungsscheine oder sogar Abschlusszeugnisse mit QRNG verschlüsselt werden können.

Das neue Smartphone Quantum 2 erweitert die Anzahl der Dienste, die mit Quantenverschlüsselung gesichert werden können. Die Dienste von SK Telecom wie T World, Pass und T Membership sowie die mobilen Bankdienste der Shinhan Bank und der Standard Chartered Bank Korea werden mit QRNG bereitgestellt.

„Das Galaxy Quantum 2 enthält mehr quantensichere Anwendungen als je zuvor und bringt Anwendungen und Dienste auf ein neues Sicherheitsniveau in der Mobiltelefonbranche“, sagt Grégoire Ribordy, CEO und Mitbegründer von ID Quantique.

Die Fähigkeiten des ID Quantique Chips werden auch automatisch mit Apps zusammenarbeiten, die die Android Keystore APIs nutzen. Das bedeutet, dass Entwickler die Möglichkeit haben werden, auf die Technologie zuzugreifen, um mehr Apps zu entwickeln, die Quantenkryptografie unterstützen.

Es ist schwer zu sagen, wie viel Aufregung die Nachricht von quantensicheren Diensten auf einem Smartphone bei den Verbrauchern erzeugen wird. Die Technologie scheint aus Anwendersicht eher eine Nische zu sein, und der Vorgänger des Quantum 2 hat bisher außerhalb Südkoreas wenig Eindruck hinterlassen.

Nichtsdestotrotz verkaufte sich das Galaxy A Quantum laut den neuesten Statistiken von SK Telecom in den ersten sechs Monaten nach seiner Veröffentlichung mehr als 300.000 Mal, Zahlen, die das Unternehmen als eine der höchsten Verkaufszahlen für Galaxy 5G-Smartphones bezeichnete, die in diesem Jahr in Südkorea veröffentlicht wurden – mit Zahlen, die zum Beispiel mit den Verkäufen des S20 und Note 20 vergleichbar sind.

Es ist erwähnenswert, dass das Galaxy S20 und das Note 20 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise drastisch niedrigere Verkaufszahlen als die vorherigen Generationen verzeichneten.

SK Telecom bestätigte dennoch, dass Gespräche laufen, um das Lineup der mit Quantum ausgestatteten Smartphones zu erweitern, mit Plänen, die Technologie für neue Anwendungen zu öffnen, auch für Dienste, die von Samsung Card angeboten werden.

„Mit dem Galaxy Quantum 2 haben wir die Anwendung von Quanten-Sicherheitstechnologien erfolgreich auf eine breitere Palette von Diensten, einschließlich Finanz- und Sicherheitsdiensten, ausgeweitet“, sagte Han Myung-jin, Vice President und Head of Marketing Group von SK Telecom. „Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, die Dienste, die über das Galaxy Quantum 2 sicher bereitgestellt werden, weiter auszubauen.“

Die Vorbestellungen für das Galaxy Quantum 2 werden in Südkorea vom 13. bis 19. April eröffnet, und das Gerät wird am 23. April offiziell im Land eingeführt.