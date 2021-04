Google migriert zu SAP

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet plant in den kommenden Wochen, die Verwendung von Oracle-Finanzsoftware zu beenden und stattdessen Software von SAP zu verwenden. Die Kernfinanzsysteme von Alphabet und Google werden im Mai auf SAP umgestellt, teilte Google seinen Mitarbeitern in einer E-Mail mit. Der Wechsel bezieht sich nur auf die Software, die Google zur Verfolgung der Finanzen verwendet, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen andere Systeme von Oracle abzieht.

Google und Oracle konkurrieren zunehmend im Cloud-Computing-Markt, und folgt einem ähnlichen Schritt des Cloud-Marktführers Amazon, der im Laufe mehrerer Jahre seine Nutzung von Oracle-Software zugunsten seiner eigenen Cloud-Dienste stark reduziert hat.

Der Wechsel scheint nicht im Zusammenhang mit dem langjährigen Rechtsstreit zwischen Google und Oracle zu stehen, bei dem es um Googles Verwendung von Java-Code in der Anwendungsprogrammierschnittstelle für Googles Betriebssystem Android geht. Zuvor hatte der Supreme Court am Montag entschieden, dass Googles Kopieren von Java-Code Fair Use war.

Während der zehnjährige Kampf um Java-APIs nun offiziell beendet ist, konkurrieren Google und Oracle noch an anderen Fronten. Sowohl Google Cloud als auch Oracle versuchen, ihren jeweiligen Anteil am Cloud-Computing-Markt zu vergrößern, indem sie Unternehmenskunden ansprechen – insbesondere solche, die hybride und Multi-Cloud-Services benötigen, sowie solche, die On-Premise-Workloads in die Cloud migrieren.

Oracle weigerte sich jahrelang, seine Datenbanksoftware für Google Cloud zu zertifizieren, was Googles Angebot an Kunden, die Oracle-Datenbanken in der Cloud hosten wollten, erschwerte. Letztes Jahr hat Google Cloud jedoch Bare-Metal-Instanzen für Oracle-Datenbanken eingeführt.

„Google Cloud ermöglicht es Oracle-Kunden aktiv, ihre Oracle-Datenbank-Workloads auf Google Cloud durch unsere Bare Metal Solution auszuführen“, sagte Google-Sprecher José Castañeda in einer Erklärung gegenüber ZDNet. „Aber das ist völlig unabhängig von unserer Entscheidung als Unternehmenskunde von Finanzsoftware, unsere Finanzsysteme von Oracle auf SAP umzustellen.“