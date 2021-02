Microsoft führt neue Branchen-Clouds ein

Microsoft erweitert seinen Branchenfokus und hat drei neue branchenspezifische Cloud-Angebote angekündigt: Microsoft Cloud für Finanzdienstleister, Microsoft Cloud für die Fertigungsindustrie und Microsoft Cloud für Non-Profit-Organisationen. Sie ergänzen die bereits vorgestellten Microsoft Cloud für das Gesundheitswesen sowie die Microsoft Cloud für den Handel.

Die neuen Branchenlösungen kombinieren Common-Data-Modelle, Cloud-übergreifende Konnektoren, Workflows, Programmierschnittstellen (APIs) sowie branchenspezifische Komponenten und Standards mit den Cloud-Diensten Microsoft 365 und Microsoft Teams sowie Azure, Microsoft Power Platform, Dynamics 365 sowie Sicherheitslösungen..

Sie vereinfachen den Einsatz moderner Technologien und treiben den digitalen Wandel unter Berücksichtigung branchenspezifischer Anforderungen voran.

• Die Microsoft Cloud für Finanzdienstleister bringt Microsoft-Lösungen, Vorlagen, APIs und zusätzliche branchenspezifische Standards mit mehrschichtigen Sicherheits- und Compliance-Strategien zusammen. So können Finanzinstitute unter anderem die Modernisierung ihrer Kernsysteme vorantreiben, eine ganzheitliche Sicht auf Kunden entwickeln und Betrugsversuche leichter erkennen.

• Die Microsoft Cloud für die Fertigungsindustrie hilft dabei, Kernprozesse zu optimieren. Die Komplettlösung verknüpft Angestellte, Anlagen, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse und trägt zur Resilienz von Unternehmen bei.

• Die Microsoft Cloud für Non-Profit-Organisationen stellt eine vernetzte, intelligente Plattform bereit, die Non-Profit-Organisationen dabei hilft, die Herausforderung des weit verbreiteten Flickenteppichs verschiedenster Systeme und Daten zu bewältigen.

Das neue Angebot richtet sich an Unternehmenskunden in aller Welt und ergänzt die Microsoft Cloud für das Gesundheitswesen sowie die Microsoft Cloud für den Handel, die im März in die Public Preview startet.

Die neuen Branchen-Clouds lösen die Datensilos auf, verbessern die Zusammenarbeit und stärken Produktivität und Effizienz mit ihren neuen Funktionen sowie maßgeschneiderten Lösungen für verschiedenste Bereiche. Sie basieren auf Microsofts gesteigerten Investitionen in die eigene Industrie-Expertise, der Einstellung von Branchenexpert*innen sowie dem Aufbau unseres umfassenden Partner-Ökosystems. Damit Unternehmen mehr Werte in weniger Zeit schaffen können.