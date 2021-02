Android 12: Erste Einblicke

Google steht wahrscheinlich kurz vor der Veröffentlichung der ersten Entwickler-Beta von Android 12, aber bisher wissen wir noch nicht wirklich viel über das kommende Software-Update. Allerdings sind einige Screenshots durchgesickert, und wir können Googles Verhalten in der Vergangenheit dazu benutzen, einige Vermutungen anzustellen. Im Folgenden finden Sie, was wir derzeit über Android 12 wissen und was wir derzeit glauben zu wissen.

Google hat sein Namensschema nach Süßigkeiten hinter sich gelassen und Zahlen sind die Zukunft, also erwarten wir, dass es Android 12 heißen wird. Mit der Veröffentlichung von Android 10 im Jahr 2019 kündigte Google an, dass es keine Dessertnamen mehr für die jährliche Veröffentlichung eines Android-Updates verwenden wird. Letztes Jahr hat Google Android 11 veröffentlicht.

Eine Entwickler-Beta könnte jeden Tag veröffentlicht werden. Google veröffentlicht die Entwickler-Beta normalerweise ein paar Monate später als öffentliche Beta. Eine offizielle Veröffentlichung erfolgt möglicherweise im August.

Der Entwicklungsprozess für jede neue Version von Android ist langwierig, wobei eine Entwickler-Beta in der Regel Anfang des Jahres veröffentlicht wird. Im Jahr 2020 veröffentlichte Google die erste Entwickler-Beta von Android 11 am 19. Februar. Wenn Google dem gleichen Zeitplan folgt, könnten wir Android 12 sehr bald sehen.

Die öffentliche Beta folgt danach, bei der sich jeder mit einem kompatiblen Android-Telefon wie einem Google Pixel oder OnePlus-Telefon anmelden und Google beim Testen der nächsten Android-Version helfen kann.

Eine offizielle Veröffentlichung erfolgt wahrscheinlich gegen Ende des Sommers, nachdem Entwickler Zeit hatten, ihre Apps für die neuen APIs vorzubereiten, und Google Zeit hatte, den Build zu finalisieren und alle noch vorhandenen Fehler zu beseitigen. Letztes Jahr wurde Android 11 am 8. September veröffentlicht.

Es gibt noch nicht allzu viele Leaks über die neuen Funktionen, daher ist es noch unklar, welche Neuheiten es geben wird. Einige vermeintliche Screenshots verraten jedoch eine Menge.

XDA Developers hat vor kurzem einige Screenshots veröffentlicht, die angeblich aus Dokumenten stammen, die mit Googles Partnern geteilt wurden, um sie über die Neuerungen in Android 12 zu informieren, damit sie sich vorbereiten können.

Wenn man sich die Screenshots anschaut, kann man sehen, dass es einen komplett neuen Look für Widgets gibt, die ähnlich wie die Widgets unter iOS 14 aussehen. Es gibt auch eine neue farbcodierte Datenschutzmarkierung, die aufleuchtet, wenn eine App auf das Mikrofon und die Kamera des Geräts zugegriffen hat oder zugreift. Auch dies ist ähnlich wie die iOS-Funktion, die einen farbigen Punkt auf dem Bildschirm platziert, wenn eine App kürzlich auf Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zugegriffen hat oder diese gerade verwendet.