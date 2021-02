Flugtaxis kommen nach Europa

Bis 2022 werden wir den bisher größten Einsatz von Luftfahrzeugen in städtischen Umgebungen erleben. Tests sind in Amsterdam, Rotterdam und anderen europäischen Städten vorgesehen.

Das Projekt mit dem Namen Air Mobility Urban – Large Experimental Demonstrations (kurz: AMU-LED) wird das größte Vorhaben seiner Art sein, an dem ein Konsortium aus 17 Unternehmen, Organisationen und Kommunen in den USA und Europa beteiligt ist. Das Projekt nimmt im nächsten Jahr mit mehr als 100 Stunden Testflügen von Luftfahrzeugen über Städten in den Niederlanden, Spanien und Großbritannien seine endgültige Form an.

Urban Air Mobility ist das Schlagwort für eine neue Art von Flugreisen und -transporten, die moderne Antriebs- und Batterietechnologien mit Fortschritten in den Bereichen Robotik, maschinelles Sehen und KI kombiniert. Das Ergebnis könnte ein grundlegendes Überdenken der Art und Weise sein, wie wir uns in und um Städte herum bewegen.

Unternehmen wie ANRA Technologies, ein Unternehmen für Drohnensoftware, nehmen an dem Projekt teil, das Teil des Horizon 2020-Programms der Europäischen Union ist, dem größten EU-Forschungs- und Innovationsprogramm aller Zeiten, das in den letzten sieben Jahren fast 80 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt hat. Die Europäische Union drängt auf eine Harmonisierung der Vorschriften für Drohnen, was ein erhebliches kommerzielles Potenzial in diesem Sektor freisetzen wird.

„ANRA Technologies wird eine wichtige Rolle im AMU-LED-Projekt spielen, indem es seine fortschrittlichen SmartSkies-Luftraummanagement- und Simulations-Softwareplattformen zur Verfügung stellt“, sagt Amit Ganjoo, Gründer und CEO. „Die Lösungen und das Fachwissen von ANRA werden verschiedene simulierte und reale elektronische Senkrechtstarter (eVTOL)-Operationen in verschiedenen groß angelegten Szenarien, Anwendungsfällen und Anwendungen in Europa und Großbritannien ermöglichen.“

Weitere Teilnehmer sind Airbus, AirHub, Altitude Angel, Boeing Research & Technology-Europe, Fada-Catec, Cranfield University, EHang, Enaire, Gemeente Amsterdam, Ineco, ITG, Jeppesen, NLR, Space53 und Tecnalia.

An den Übungen sind verschiedene unbemannte Flugsysteme beteiligt, die den Betrieb von Lufttaxis, den Frachttransport, die Auslieferung von Waren und medizinischen Geräten, die Inspektion von Infrastrukturen, die Überwachung durch die Polizei und die Unterstützung von Rettungsdiensten demonstrieren sollen. Für viele Unternehmen ist es eine Chance, Produkte und Werkzeuge vorzustellen, die zu Dreh- und Angelpunkten eines neuen Mobilitätsparadigmas werden könnten.

„Wir entwickeln seit 2015 Technologien für das Luftraummanagement und iterieren und aktualisieren unsere Softwareplattform kontinuierlich, um einen sicheren und effizienten Betrieb für die unbemannten Luftfahrtsysteme von heute und die städtische Luftmobilität von morgen zu gewährleisten“, sagt Ganjoo. „Unsere SmartSkies-Plattform wurde kürzlich für die Advanced Air Mobility National Campaign der NASA eingesetzt und wir werden auf diesem Erfolg mit AMU-LED aufbauen, um robuste Simulationen zu entwickeln, die zu Live-Flugversuchen mit unseren eVTOL-Partnern führen.“

Die bei den Tests gesammelten Daten werden den Regulierungsbehörden dabei helfen, einen Rahmen für den unbemannten Flug in städtischen Gebieten zu schaffen. Ausgewählte Orte für die Tests wurden im Januar bekannt gegeben, darunter Santiago de Compostela in Spanien, Cranfield in Großbritannien sowie Amsterdam und Rotterdam in den Niederlanden.