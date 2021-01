Die wichtigsten Gründe für ein technikfreies Schlafzimmer

Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt der ständig zunehmenden Portabilität unserer Geräte ist jedoch die Technologiesucht. Sie dringt weiterhin in Bereiche unseres Lebens ein, in denen sie mehr Ablenkung und Schaden als Nutzen bietet. Sie sitzt mit am Esstisch, nimmt an unseren Gesprächen teil und beeinflusst unsere Beziehungen, um nur einige zu nennen.

Aus diesem Grund ist es für uns ratsam, die Gelegenheit zu nutzen, um uns zurückzuziehen und zu bewerten, ob es Teile in unserem Leben gibt, in denen Technologie mehr schadet als nützt. Welche Bereiche unseres Hauses würden von den fehlenden Geräten profitieren, wenn es also keine Fernseher, Laptops, iPads, Videospiele und Handys in ihnen gäbe? Schnell wird man sich einig, dass das Schlafzimmer einer dieser Bereiche ist, und Achtsamkeit und wissenschaftliche Forschung scheinen diese Annahme zu stützen.

Vorteile eines technologiefreien Schlafzimmers

Immer mehr Menschen leiden unter Schlafstörungen. Sie können nicht einschlafen, wachen nachts auf oder wälzen sich unruhig hin und her. 80 Prozent der Erwerbstätigen schlafen schlecht, eine alarmierende Zahl. Liegt es an den falschen Matratzen, großen Mahlzeiten vor dem Schlafengehen oder am Stress? Jeder sollte regelmäßig seine Möbel und Matratzen auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls an geänderte Bedürfnisse anpassen. Das funktioniert leicht online etwa auf einer Seite wie Betten.de, die für jeden Anspruch das passende Schlafmöbel vorhält. Doch eines darf man nicht vergessen: Die Präsenz der Technologie im Schlafzimmer wirkt sich höchstwahrscheinlich ungünstig aus. Jeder kann es einmal versuchen und eine technikfreie Zeit einlegen. So kann er seine eigenen Erfahrungen sammeln und ganz sicher von einer oder mehrerer der folgenden Auswirkungen profitieren: