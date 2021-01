Commvault startet Metallic Backup as a Service

Die jetzt verfügbare Backup-as-a-Service (BaaS) Lösung Metallic Cloud Storage ist in die Commvault-Datenmanagement-Software integriert. Die Spannbreite der Einsatzmöglichkeiten reicht vom Einzelanwender bis zu großen Rechenzentren. Die Software ist in 15 Minuten einsatzbereit.

Metallic nutzt die Microsoft Azure Cloud mit Rechenzentrum in Deutschland (Frankfurt), wobei die Daten automatisch verschlüsselt und so vor Ransomware-Angriffen geschützt werden. Weil die Daten ausschließlich in Deutschland verarbeitet werden, ist die Lösung datenschutzkonform.

Es gibt Unterstützung für die Sicherung von SAP HANA, Oracle Database, Microsoft Office 365, SQL Server, Active Directory und Microsoft Teams sowie virtuelle Maschinen und Container.

Elke Steinegger, Geschäftsführerin und AVP, Commvault Deutschland erklärt: „Metallic ist ein eine einfach zu bedienende und verwaltbare Lösung, um Daten in die Cloud zu bringen und zu speichern. Die Spannbreite der Skalierbarkeit reicht von einem Terabyte bis zu mehreren Petabyte.“

Manuel Ohnacker, Director – Hybrid IT & Datacenter Architectures, Cancom, erläutert dazu: „Metallic erleichtert den Einstieg in die Public Cloud und bietet ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb.“

Metallic wird ausschließlich über Systemhäuser wie Cancom und andere Fachhändler angeboten. Mit diesem Kostenrechner erhalten Sie eine ungefähre Preisvorstellung. Es gibt eine kostenlose 30 Tage Probeversion.