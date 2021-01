Red Hat führt kostenloses RHEL für kleine Produktions-Workloads und Entwicklungsteams ein

Viele Anwender von CentOS waren verärgert, als Red Hat ankündigte, CentOS Linux von einem stabilen Red-Hat-Enterprise-Linux-(RHEL-)Klon zu einer rollenden Linux-Distribution zu machen. Um einige dieser Nutzer zu besänftigen, führt Red Hat nun ein kostenloses RHEL für kleine Produktions-Workloads und ein kostenloses RHEL für Kunden-Entwicklungsteams ein.

Zunächst möchte Red Hat anstelle von CentOS Linux Entwickler daran erinnern, dass es RHEL schon lange kostenlos über das Red Hat Developer Programm gibt. Die Angebotsbedingungen beschränkten die Nutzung bisher auf Entwickler von Einzelmaschinen. Nun wird Red Hat dieses Programm erweitern, so dass das Individual Developer-Abonnement für RHEL in der Produktion für bis zu 16 Systeme genutzt werden kann.

Es gibt keinen Haken für den Produktionseinsatz. Dies ist ein kostenloses, selbstunterstütztes RHEL-Angebot. Um es zu erhalten, müssen Sie sich lediglich mit einem kostenlosen Red Hat-Konto anmelden (oder per Single Sign-On über GitHub, Twitter, Facebook und andere Konten), um RHEL herunterzuladen und Updates zu erhalten.

In einem Blog-Beitrag, der das Programm ankündigt, unterstreicht Red Hat: „Es ist nichts weiter erforderlich. Dies ist kein Verkaufsprogramm und kein Vertriebsmitarbeiter wird nachfassen. Es wird eine Option innerhalb des Abonnements geben, um einfach auf vollen Support aufzurüsten, aber das liegt an Ihnen.“

Darüber hinaus können Sie das erweiterte Red Hat Developer-Programm auch nutzen, um RHEL auf den großen öffentlichen Clouds wie AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure zu betreiben. Sie müssen natürlich die üblichen Hosting-Gebühren Ihres Cloud-Anbieters bezahlen. Aber RHEL selbst wird sowohl für die Entwicklung als auch für kleine Produktions-Workloads kostenlos sein.

Dieses aktualisierte Individual Developer-Abonnement für RHEL wird ab dem 1. Februar 2021 verfügbar sein.

Was die Entwickler betrifft, so erweitert Red Hat auch sein Developer-Programm, indem es für ganze Entwicklungsteams einfacher wird, dem Programm beizutreten und dessen Vorteile zu nutzen. So können Entwicklungsteams jetzt ohne zusätzliche Kosten über Ihr bestehendes RHEL-Abonnement zu diesem Programm hinzugefügt werden.

Dies wird dazu beitragen, RHEL als Entwicklungsplattform für Ihr gesamtes Unternehmen zugänglicher zu machen. Durch dieses Programm kann RHEL auch über Red Hat Cloud Access bereitgestellt werden und ist in den wichtigsten öffentlichen Clouds wie AWS, Google Cloud Platform und Microsoft Azure ohne zusätzliche Kosten zugänglich, abgesehen von den üblichen Hosting-Gebühren, die Ihr Cloud-Anbieter berechnet.

„Was ist mit mir?“, könnten Sie fragen. „Ich benutze ständig CentOS Linux und möchte nicht auf CentOS Stream umsteigen.“ Red Hat versteht, dass viele CentOS-Anwender in diesem Boot sitzen. „Wir wissen, dass diese Programme nicht jeden CentOS-Linux-Anwendungsfall adressieren, daher sind wir noch nicht fertig damit, weitere Möglichkeiten zu liefern, RHEL einfach zu bekommen. Wir arbeiten an einer Reihe von zusätzlichen Programmen für andere Anwendungsfälle und planen, Mitte Februar ein weiteres Update bereitzustellen.“

Natürlich geht dies nicht auf den wahrscheinlich wichtigsten Anwendungsfall von CentOS ein: Die Nutzung durch Hosting-, Webhosting- und Cloud-Anbieter als kostenlose Linux-Distribution. CentOS, zusammen mit Ubuntu Linux, sind die beliebtesten freien Linux-Distributionen für Unternehmen, die ein solides, gut dokumentiertes Server-Linux wollen, das sie selbst betreuen können. Die Anwender von CentOS in diesen Unternehmen müssen sich nach anderen Alternativen umsehen, wie z.B. die in Arbeit befindlichen CentOS-Linux-Klone Rocky Linux und AlmaLinux.

Red Hat möchte seine CentOS-Anwender jedoch unbedingt behalten und sie zu RHEL-Kunden machen. Deshalb heißt es in der Firmenankündigung: „Wir wollen RHEL benutzerfreundlicher machen und beseitigen viele Barrieren, die dem im Wege stehen, und arbeiten daran, mit den sich entwickelnden Bedürfnissen der Linux-Anwender, unserer Kunden und unserer Partner Schritt zu halten. Dies erfordert, dass wir unsere Entwicklungs- und Geschäftsmodelle kontinuierlich überprüfen, um diesen veränderten Anforderungen gerecht zu werden. Wir glauben, dass diese neuen Programme – und die, die noch folgen werden – auf dieses Ziel hinarbeiten.“

Abschließend erklärte Red Hat: „Wir sind mit dieser Arbeit noch nicht fertig. Wir wollen von Ihnen hören, ob Ihre Bedürfnisse in einen der hier beschriebenen Anwendungsfälle fallen oder nicht.“