Qualcomm stellt Snapdragon 870 5G vor

Qualcomm hat die mobile Snapdragon 870 5G-Plattform angekündigt, ein Prozessor-Upgrade für mobiles Gaming und Grafik-Rendering in Flaggschiff-Geräten.

Der Qualcomm Snapdragon 870 5G ist der Nachfolger des Snapdragon 865 Plus mit einem 5G-Chipsatz, einer schnelleren CPU und einer verbesserten GPU im Vergleich zu seinem Vorgänger. Der „geboostete“ Snapdragon 870 5G ist mit einer verbesserten Kyro-585-CPU ausgestattet, die mit einem Kerntakt von bis zu 3,2 GHz arbeitet.

Darüber hinaus wurde der Snapdragon 870 mit dem Snapdragon Elite Gaming System, Display-Unterstützung für bis zu 4K bei 60 Hz, aktualisierbaren GPU-Treibern und der Implementierung von Adreno Fast Blend zur Reduzierung von Rendering-Problemen mit Blick auf mobile Spiele entwickelt.

Qualcomm sagt, dass Geräte, die mit dem Chip betrieben werden, dadurch in der Lage sind, Inhalte in Desktop-Qualität zu streamen.

Zu den weiteren technischen Spezifikationen des Chipsatzes gehören eine Adreno 650 GPU, ein Hexagon 698 Prozessor, Qualcomm Sensing Hub, Snapdragon X55 5G Modem-RF — 5G mmWave und sub-6 GHz — Wi-Fi FastConnect 6800, Bluetooth 5.2, der Qualcomm Spectra 480 Bildprozessor und Quick Charge 4+.

„Aufbauend auf dem Erfolg des Snapdragon 865 und 865 Plus wurde der neue Snapdragon 870 entwickelt, um die Anforderungen von OEMs und der Mobilfunkindustrie zu erfüllen“, kommentiert Kedar Kondap, VP of Product Management bei Qualcomm. „Der Snapdragon 870 wird eine Reihe von Flaggschiff-Geräten von Schlüsselkunden wie Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO und Xiaomi antreiben.“

Kommerzielle Geräte mit dem Snapdragon 870 werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 verfügbar sein.

Dies ist nicht die einzige 5G-bezogene Ankündigung, die der US-Chiphersteller diesen Monat gemacht hat. Am 5. Januar enthüllte Qualcomm den Snapdragon 480 5G, ein System on a Chip (SoC), das 5G-Konnektivität in mobile Geräte der Einstiegsklasse bringen soll.

Anfang des Monats übernahm Qualcomm den Chipdesigner Nuvia für rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Die CPU-Technologien und Designs von Nuvia werden in Zukunft bei der Entwicklung von 5G-basierten Computerlösungen der nächsten Generation zum Einsatz kommen.