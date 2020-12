LG kündigt MiniLED Fernseher an

LG Electronics hat am Dienstag im Vorfeld der CES 2021 seine neue MiniLED-TV-Reihe vorgestellt. Der Name ist irreführend, denn nur die LEDs sind klein, die Geräte selbst aber riesig.

Der neue LG QNED TV genannte Flüssigkristall-Fernseher (LCD) verwendet ultrakleine LEDs als Hintergrundbeleuchtung. Die LEDs, die zur Lichtemission verwendet werden, sind nur ein Zehntel so groß wie die, die bisher in LCD-Fernsehern verwendet wurden, so der südkoreanische Elektronikhersteller.

Die kleineren LEDs erlauben es, mehr von ihnen in einen Bereich zu packen und dadurch die Helligkeit des Fernsehers zu erhöhen, so LG. Es ermöglicht auch mehr segmentierte lokale Dimmung, die das Kontrastverhältnis erhöht, fügte es hinzu. Das 8K, 86-Zoll-Modell des LG QNED-Fernsehers verfügt über 30.000 LEDs als Hintergrundbeleuchtung.

Der südkoreanische Elektronikhersteller hat nach eigenen Angaben auch Quantenpunkt- und Nanozellen-Technologien eingesetzt, um die Farbgenauigkeit der neuen TVs zu erhöhen. LG wird auf der CES 2021 mehr als zehn Modelle des neuen Line-ups vorstellen, die es in verschiedenen Größen sowie in 8K- und 4K-Auflösungen geben wird.

Das Unternehmen sagte, dass seine OLED-Fernseher das hochwertigste Angebot unter all seinen Fernsehern sein werden. In der Zwischenzeit wird LG QNED TV das höchstrangige Produkt unter den LCD-Fernsehern sein, gefolgt von seiner Nanocell-Marke, fügte es hinzu. Es wird erwartet, dass LG auf der CES 2021 auch neue OLED-Fernseher ankündigen wird.

Anfang des Monats bestätigte Samsung, dass es ebenfalls neue MiniLED-Fernseher als Teil seiner QLED-Marke vorstellen wird. Der südkoreanische Tech-Riese zeigte auch seinen neuen 110-Zoll-MicroLED-TV. Es wird erwartet, dass Samsung diese auf einem First-Look-Event am 6. Januar vor der CES 2021 enthüllen wird.