Samsung Galaxy S21: Erste Informationen

Samsung wird wahrscheinlich seine nächsten Smartphones der Galaxy S-Serie einen Monat früher als üblich ankündigen und herausbringen. Ein Schritt, der darauf abzielt, besser mit Apples iPhone-Reihe konkurrieren zu können.

Aber mit dem nahenden Starttermin kommen auch viele Leaks und Gerüchte an die Oberfläche. Wir verfolgen alle Details und haben unten alles hervorgehoben, was Sie über Samsungs kommende Handys wissen müssen.

Wie wird es heißen?

Wir sind zurück bei den inkrementellen Zahlen: Galaxy S21

Es wird insgesamt drei Modelle geben

Letztes Jahr ging Samsung vom Galaxy S10 zum Galaxy S20 über, aber dieses Jahr bleibt das Unternehmen bei der Zählung um eins. Max Weinbach von Android Police hat eine Menge wichtiger Details über die kommenden Telefone enthüllt, einschließlich ihrer gerüchteweisen Namen.

Samsung bereitet derzeit ein Galaxy S21, S21 Plus und ein S21 Ultra vor.

Samsung Galaxy S21: Erscheinungsdatum

Januar ist die gerüchteweise Ankündigung

Die Auslieferung des/der Handys beginnt ein paar Wochen später am 29. Januar

Laut Weinbach wird Samsung das neue Galaxy-S21-Lineup am 14. Januar ankündigen. Das ist etwa einen Monat früher als der übliche Zeitpunkt, an dem Samsung das Update der S-Serie ankündigt. Der Start-Event wird wahrscheinlich virtuell stattfinden.

Der offizielle Verkaufsstart ist dann für den 29. Januar geplant.

Samsung Galaxy S21: Preisgestaltung

Niedrigere Preise werden erwartet, aber es ist unklar, um wie viel

Samsungs Galaxy Modelle sind in den letzten Jahren immer teurer geworden, aber angesichts des Erfolgs des Galaxy S20 FE wird erwartet, dass Samsung den Preis für die S20-Reihe senken wird. Um wie viel?

Samsung Galaxy S21: Design

Es gibt mehrere „Phantom“-Farben

Das Kameradesign auf der Rückseite sieht fantastisch aus

Die abgerundeten Kanten verblassen langsam

Es wird erwartet, dass das S21 flache Ränder auf beiden Seiten des Bildschirms haben wird, während das S21 Ultra gebogene Ränder behalten wird. Es ist unklar, was das S21 Plus haben wird.

Laut Android Police werden die Displaygrößen zwischen 6,2, 6,7 und 6,8 Zoll liegen.

Was die Farben angeht, so werden alle drei Geräte ein neues „Phantom“-Farbschema verwenden. Das S21 wird in den Farben Violett, Pink, Grau und Weiß erhältlich sein. Das S21 Plus wird in Silber, Schwarz und Violett erhältlich sein. Das S21 Ultra wird es nur in Schwarz und Silber geben.

Samsung Galaxy S21: Merkmale und Ausstattung

5G auf der ganzen Linie, natürlich

Es wird erwartet, dass Samsung den brandneuen Snapdragon 888-Prozessor von Qualcomm im S21-Lineup einsetzen wird, der natürlich auch 5G-Konnektivität auf breiter Front bieten wird. Die genauen 5G-Spezifikationen sind noch nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass Sub 6 flächendeckend unterstützt wird, wobei die Wahrscheinlichkeit besteht, dass mmWave-Unterstützung für die höherwertigen Modelle reserviert sein wird.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Galaxy S21 Ultra Unterstützung für Samsungs S-Pen-Technologie erhalten wird, was es zum ersten Smartphone außerhalb der Galaxy-Note-Reihe macht, das mit dem Stylus funktioniert. Der gleiche Bericht besagt auch, dass Samsung keine Pläne hat, die Note-Reihe im nächsten Jahr zu aktualisieren. Der S Pen wird Berichten zufolge separat für das S21 Ultra verkauft werden. Samsung hat diesen Bericht scheinbar durch einen Blog-Post bestätigt, der besagt, dass Note-Funktionen ihren Weg zu anderen Galaxy-Handys finden werden.

Schließlich sollen auch die Kameraeinstellungen durchgängig Updates erhalten. Vor allem das S20 Ultra soll einen 10-fachen optischen Zoom erhalten, was bedeutet, dass man nicht mehr digital zoomen muss, was oft zu verpixelten Fotos führt.

Es gibt immer noch eine Menge, was wir nicht über Samsungs Pläne für das Galaxy S21 wissen, und diese können sich jederzeit noch ändern. Das beigelegte Bild zeigt das Vorgängermodell Galaxy S20.