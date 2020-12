Rubrik übernimmt Igneous

Rubrik wird die Schlüsseltechnologie und IP-Assets von Igneous zu erwerben. Igneous ist ein Unternehmen, das sich auf die Verwaltung von Network Attached Storage (NAS)- und unstrukturierten Daten spezialisiert hat. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Rubrik nutzt die Standard-NAS-Protokolle (NFS und SMB), um „Incremental forever“-Snapshots sowie Backup und Restore von jedem NAS zu ermöglichen. Direct Archive ist so konzipiert, dass sehr große NAS-Workloads effizient in der Cloud verwaltet werden können, anstatt noch mehr physische Appliances zu benötigen. Die Datei-Indizierung ist direkt in das Produkt integriert, um eine einfache Wiederherstellung auf Dateiebene zu ermöglichen. Die Igneous-Technologie arbeitet mit NAS-Systemen im Petabyte-Bereich zusammen und kann diese Workloads in hybriden Umgebungen migrieren, indizieren und sichern.

Als nächsten Schritt sollen die gemeinsamen Kunden eine einheitliche NAS-Datenmanagementlösung erhalten, bei der Technologie von Igneous in die Rubrik-Plattform integriert wird.