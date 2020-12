Apple plant Elektroautos bis 2024

Apple plant, im Jahr 2024 mit der Produktion eines eigenen Elektrofahrzeugs zu beginnen. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor, der besagt, dass das „Project Titan“ des Unternehmens wieder in Schwung gekommen ist. Laut den Informationen von Reuters haben mehrere ungenannte Quellen der Nachrichtenagentur gesagt, dass Project Titan darauf abzielt, ein Personenfahrzeug für den Massenmarkt zu entwickeln.

Die Quellen behaupten, dass es beim Project Titan Fortschritte gibt, seit Apple Doug Field angeheuert hat, einen Veteranen von Tesla. Project Titan wurde 2014 gestartet, dann aber 2016 von Apple gestoppt. Wichtig ist der Hinweis, dass Apple nie bestätigt hat, dass es ein Project Titan gibt und alle Kommentare ablehnt, auch auf die Reuters-Meldung.

Ein Schlüsselelement für den neuen Anlauf ist ein eine neues Batterie-Design, das die Kosten für Batterien verringern und die Reichweite des Fahrzeugs erhöhen könnte. Die Batterie soll auf einem „einzigartigen ‚Monozellen‘-Design“ basieren, das mehr Material in jede Batterie packt. Apple soll eine Batterietechnologie namens Lithium-Eisen-Phosphat in Betracht ziehen, die sicherer ist als Lithium-Ionen-Batterien.

Während das Projekt Titan in den letzten Jahren aus dem Blickfeld verschwunden ist, scheint Apple weiterhin an verschiedenen Arten von autonomer Fahrtechnologie zu arbeiten, mit einer Flotte von Lexus-Limousinen, die mit Autopilot durch das Silicon Valley fahren.

Apple-CEO Tim Cook machte 2017 in einem Interview Bemerkungen über die Arbeit am autonomen Fahren. Dieses Interview deutete an, dass die Arbeit an der Herstellung eines Autos eigentlich tot sei. Die New York Times berichtete im selben Jahr, dass Apple seine Ambitionen im Bereich des autonomen Fahrens auf einen prosaischeren Weg gelenkt hat: einen selbstfahrenden Shuttle-Bus für den Firmencampus.

Letztes Jahr übernahm Apple das Unternehmen Drive.ai, ein Startup aus dem Silicon Valley, das Kits zur Nachrüstung bestehender PKWs für autonomes Fahren produzierte.