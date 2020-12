Microsoft entwickelt eigene ARM-Prozessoren

Microsoft arbeitet wahrscheinlich an eigenen ARM-Prozessordesigns für den Einsatz in Servern und Surface-Rechnern. Die Redmonder folgen damit den branchenweiten Bemühungen, die Abhängigkeit von Intel-Chips zu verringern.

Der weltgrößte Softwarehersteller Microsoft setzt wohl auf die Technologie vom ARM Ltd., um einen Prozessor zu produzieren, der in seinen Rechenzentren eingesetzt werden soll, so ein Bericht von Bloomberg. Das Unternehmen prüft auch die Verwendung eines anderen Chips für seine Surface-Reihe an Personal Computern.

Microsoft plant anscheinend, sich selbst mit dem wichtigsten Teil der Hardware zu versorgen. Cloud-Computing-Rivalen wie Amazon.com Inc. sind mit ähnlichen Bemühungen bereits weit fortgeschritten.

Microsofts Anstrengungen werden wahrscheinlich eher zu einem Server-Chip führen als zu einem für seine Surface-Geräte, obwohl letzteres m auch möglich ist. Vertreter von Microsoft und ARM lehnten es ab, zu kommentieren, ob Microsoft an Server- und PC-Prozessoren arbeitet.

Microsoft und Qualcomm unterhalten bereits seit 2019 eine Partnerschaft für den ARM-Chip, der im ursprünglichen Surface Pro X steckt. Das Pro X 2 verwendet den SQ2-Chip, der eine Variante des Snapdragon 8cx-Chips von Qualcomm ohne 5G ist.

Wenn Microsoft wirklich seine eigenen Chips für PCs vorantreibt, würde es Apple folgen, das seine gesamte Mac-Linie von den Intel-Prozessoren wegbewegt. Obwohl weder Apple noch Microsoft große Teile des PC-Marktes besitzen, sind ihre Angebote als Premium-Produkte mit eleganterem Design und fortschrittlicheren Funktionen positioniert. Bei der Ankündigung der ersten neuen Macs, die auf dem M1-Chip basieren, hob Apple die Leistungssteigerung im Vergleich zu Standard-PCs hervor.