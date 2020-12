GlobalWafers kauft Münchner Wafer-Hersteller Siltronic für 3,75 Milliarden Euro

Der taiwanische Wafer-Hersteller GlobalWafers hat die Übernahme seines in München ansässigen Mitbewerbers Siltronic für 3,75 Milliarden Euro angekündigt. Den Zusammenschluss lässt sich Global Wafer 125 Euro pro Siltronic-Aktie kosten, was laut Bloomberg einem Aufschlag von 10 Prozent gegenüber dem Kurs vom 27. November entspricht. Am 28. November waren erstmals Gerüchte über Gespräche zwischen den beiden Unternehmen aufgetaucht.

Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Halbjahr 2021 geplant. Das neue Gemeinschaftsunternehmen wäre dem Bericht zufolge gemessen am Umsatz der weltweit größte Anbieter von Silizium-Wafern, mit einem Marktanteil zwischen 32 und 35 Prozent.

Siltronic war vor seiner Abspaltung ein Geschäftsbereich von Wacker Chemie. Das Unternehmen verpflichtete sich, im Rahmen der Verkaufsvereinbarung seinen Anteil an Siltronic in Höhe von 30,8 Prozent an GlobalWafers zu veräußern.

In einer Pressemitteilung betont Siltronic, dass die Akquisition mit umfangreichen Zusagen für die aktuelle Unternehmensstandorte verbunden ist. So sollen die Standorte in Deutschland erhalten bleiben und bis Ende 2024 soll es dort nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommen. Auch an bestehenden Tarifverträgen, der Forschungsabteilung in Burghausen und der Marke Siltronic halte der neue Eigentümer fest.

„Dieser Zusammenschluss zeigt, wie attraktiv das Siltronic-Team und seine Leading-Edge-Lösungen in diesem Markt sind. GlobalWafers hat uns wichtige Zusicherungen für eine erfolgreiche Zukunft von Siltronic im GlobalWafers-Konzern gegeben. Hier waren uns vor allem die Zusagen für die Standorte und die Belegschaft sehr wichtig, aber auch der Erhalt der starken Marke Siltronic unter dem Dach von GlobalWafers“, teilte Siltronic mit.

Der Pressemitteilung zufolge soll Siltronic sein operatives Geschäft mit einer „hohen strategische Handlungsfreiheit“ weiterführen. CEO, CFO und der Leiter Technologie würden zudem nach Abschluss der Transaktionen zusätzlich Managementfunktionen bei Global Wafer übernehmen. Der künftige Aufsichtsrat von Siltronic bestehe aus 12 Mitgliedern, darunter eine Vertretung von GlobalWafers und auch drei unabhängige Anteilseignervertreter.

Die Zustimmung von Aktionären steht indes noch aus. Die Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots sehen eine Mindestannahmequote von 65 Prozent vor. Die Angebotsfrist soll noch in diesem Monat beginnen und fünf Wochen betragen.

Laut Bloomberg stieg der Kurs der Siltronic-Aktie nach Bekanntwerden der Übernahmeangebots um 1,2 Prozent auf 127 Euro. Der Preis der GlobalWafers-Aktie ging indes um 8,8 Prozent zurück.