Chrome erhält Overlay für Browser-Leistungsdaten

Sie sind bisher nur über eine Erweiterung verfügbar. Die Core Web Vitals geben Auskunft über die Performance einer Website. Google lässt diese Daten künftig auch in das Ranking von Suchergebnissen einfließen.

Google entwickelt eine neue Funktion für seinen Browser Chrome, die es erlaubt, Performance-Daten einer Website in Echtzeit als Overlay anzuzeigen. Sie ersetzt eine von Google angebotene Erweiterung, die derzeit benötigt wird, um die als Core Web Vitals bezeichneten Daten abzurufen und darzustellen.

Core Web Vitals ist eine von Google im April vorgestellte Initiative zur Messung der Leistung einer Website, wie Bleeping Computer berichtet. Die Daten sollen Entwicklern helfen, Nutzern beim Besuch ihrer Seiten ein möglichst gutes Erlebnis zu bieten.

Derzeit werden Leistungsdaten in drei Kategorien erfasst. Largest Contentful Paint (LCP) erfasst das jeweils größte Element, dass im Browser aktuell sichtbar ist. Dieser Wert soll 2,5 Sekunden ab Beginn des Ladevorgangs für eine Seite nicht überschreiten.

First Input Delay wiederum misst die Zeit, die zwischen der ersten Interaktion des Nutzers und der Reaktion des Browsers auf diese Interaktion vergeht. Hier setzt Google für ein gutes Nutzererlebnis einen Wert von weniger als 100 Millisekunden an. Cumulative Layout Shift (CLS) schließlich gibt an, wie viele sichtbare Inhalte wie weit beispielsweise durch das Laden von Anzeigen verschoben werden. Einen CLS-Wert von weniger als 0,1 stuft Google als positiv ein.

Ab Mai 2021 sollen die Kennzahlen der Core Web Vitals auch in die Bewertung von Suchergebnissen einfließen. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass Google die bisher angebotene Erweiterung Web Vitals nun fest in seinen Browser integriert.

Ohne die Erweiterung kommt bereits der Canary-Channel von Chrome aus. Die Vorabversion bietet dem Bericht zufolge zudem eine neue Kennzahl. Average Dropped Frame (ADF) soll Auskunft geben über die GPU- und Rendering-Performance einer Website. Je niedriger der ADF-Wert, so flüssiger werde eine Seite geladen.

Außerdem soll das Overlay noch mit Problemen kämpfen. Google plane, die Schrift zu vergrößern um die Lesbarkeit zu verbessern. Auch eine Funktion zur Deaktivierung des Overlay sei in Arbeit.

Aber Werk ist das Overlay im Canary-Channel nicht aktiv. Es muss über „chrome://flags“ aktiviert werden. Die erforderliche Option heißt „Show Performance Metrics in HUD“. Nach einem Neustart wird das Overlay dann in der rechten oberen Ecke des Browserfensters angezeigt.