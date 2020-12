Android 11: Update-Fahrplan für Samsungs Galaxy-Smartphones durchgesickert

Samsung startet noch in diesem Monat die Auslieferung von Android 11 an ausgewählte Smartphones. Wie Sammobile berichtet, sollen zuerst das Galaxy S20, das S20+ und das S20 Ultra das Update erhalten, das auch die neue Bedienoberfläche One UI 3.0 installiert. Bis die neue OS-Version alle berechtigten Geräte erreicht, wird allerdings bereits Android 12 in den Startlöchern stehen.

Das Update für die aktuelle Galaxy-S-Generation wird bereits im Dezember verteilt, weil Samsung mit diesen drei Modellen auch das Betaprogramm für Android 11 mit One UI 3.0 eröffnet hatte. Im nächsten Schritt geht die neue OS-Version dann an die Geräte, die erst im zweiten Schritt für die Tests zugelassen wurden: Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Note 10+, S10, S10+ und S10 Lite sind im Januar dran.

Im Februar 2021 steht lediglich das Galaxy Fold auf dem Plan. Im März sollen dann Galaxy A51, M21, M30s, M31, Note 10 Lite und Tab S7 folgen. Ab April können Nutzer von Galaxy A50 und M51 wahrscheinlich mit der neuen OS-Version rechnen, während sich Besitzer von Galaxy A21s, A31, A70, A71, A80, Tab S6 und Tab S6 Lite wahrscheinlich bis Mai gedulden müssen.

Im Juni und Juli soll Samsung das Update für Galaxy A01, A01 Core, A11, M11 und Tab A beziehungsweise für A30 und Tab S5e planen. Den Abschluss könnten dann im August die Modelle A10, A10s, A20, A20s, A30s, Tab A 10.1 und Tab Active Pro bilden.

Sammobile weist darauf hin, dass die durchgesickerte Liste möglicherweise unvollständig ist. Unter anderem sollen das Galaxy A50s und das Galaxy S10e fehlen, die eigentlich ein weitere neue OS-Version erhalten sollten. Auch ist nicht sichergestellt, dass die genannten Geräte zu in den jeweiligen Monaten das Update erhalten – je nach Region oder Providerbindung kann sich die Auslieferung verzögern. Bei Android 10 war es Samsung jedoch in vielen Fällen gelungen, die neue OS-Version früher als geplant bereitzustellen.

Darauf deutet auch hin, dass der US-Mobilfunkanbieter Verizon derzeit bereits One Ui 3.0 und Android 11 an das Galaxy S20 verteilt. Vor allem Teilnehmer des Betaprogramms können sich Hoffnungen machen, die finale Version noch vor Weihnachten zu erhalten, zumal schon im November verteilte Vorabversionen die Sicherheitspatches von Dezember beinhalten.