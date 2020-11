Black Friday: Günstige SSDs und microSD-Karten im Überblick

Zur Black-Friday-Woche erreichen zahlreiche Speicherprodukte neue Preistiefstände. So kostet die Crucial P1 mit 1 TByte nur 77 Euro. Auch die Samsung 970 EVO Plus ist mit knapp 120 Euro so günstig wie nie. Die Angebote sind jedoch nur begrenzt verfügbar.

Wie üblich sind die Rabattschlachten, wie sie der Handel zum Singles‘ Day und zum Black Friday veranstaltet, ein guter Zeitpunkt, um Produkte möglichst günstig zu erwerben. Besonders elektronische Geräte haben in der Vergangenheit während dieser Ereignisse absolute Preistiefstände erreicht. So ist es auch dieses Jahr.

So ziemlich jeder kennt den Ausspruch „Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Damit ist gemeint, dass man möglichst früh anfangen soll, Dinge zu erledigen, wenn man Erfolg haben will. Das gilt für den Kauf von rabattierten Produkten während der Black-Friday-Woche ganz besonders. So war am Montagmorgen die Samsung-SSD EVO Plus mit 1 TByte Kapazität bei Amazon für knapp 120 Euro im Angebot. Wenig später kostet das Modell 159,99 Euro. Erfahrungsgemäß besteht aber die Chance, dass die 970 EVO Plus 1 TByte im Laufe der Black-Friday-Woche noch einmal zum Preis von knapp 120 Euro erhältlich sein wird.

Neben der EVO Plus erreichen auch andere SSDs zu Beginn der Black-Friday-Woche absolute Preistiefstände. So gibt es die Crucial P1 mit 1 TByte Speicher für 77,01 Euro so günstig wie nie. Billiger als bislang sind auch die portablen SSD-Modelle Samsung T5 und T7, sowie Sandisk Extreme Portable und WD My Passport derzeit verfügbar.

Auch der Preis für die Samsung EVO Plus microSD-Card mit einer Kapaztität von 256 GByte in Höhe von 22 Euro stellt einen neuen Rekord dar. Das Modell mit 128 GByte kostet 11 Euro und liegt damit nur wenige Cent über dem bisherigen Rekord in Höhe von 10,85 Euro.

Black Friday: Flash-Speicherprodukte im Angebot Modell Kapazität (MByte) Lese-/Schreibleistung (MB/s) Preis (Euro) Bisheriger Niedrigstpreis Ersparnis Crucial P1 1000 2000/1700 77,01 79,90 4% Crucial P2 1000 2400/1800 84,01 84,99 1% Crucial X6 Portable 1000 540/450 109,99 152,00 28% Samsung 860 EVO 1000 550/520 86,76 99,99 13% Samsung 970 EVO 1000 3400/2500 98,45 108,20 9% Samsung 970 EVO Plus 1000 3500/3300 119,99 139,99 14% Samsung 970 EVO Plus 500 3500/3200 69,30 69,98 1% Samsung EVO Plus microSDXC 256 100/90 22,00 25,00 12% Samsung EVO Plus microSDXC 128 100/90 11,00 10,85 -1% Samsung T5 Portable 1000 550/520 108,20 112,41 4% Samsung T7 Portable 1000 1050/1000 109,99 147,85 26% Sandisk Extreme Portable 1000 550/460 106,25 109,99 3% Sandisk Extreme Portable 1000 1050/1020 138,42 139,00 0% Sandisk Ultra 3D 500 560/530 47,51 49,90 5% WD My Passport SSD 1000 1050/920 134,99 184,24 27%