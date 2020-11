Android-Chat-App mit mehr als 100 Millionen Nutzern gibt private Nachrichten preis

GO SMS Pro hat auch Nutzer in Deutschland. Von der App generierte Links zu von Nutzern geteilte Inhalte lassen sich einfach per Skript erzeugen und automatisiert abrufen. Der Entwickler reagiert nicht auf Kontaktversuche von Sicherheitsforschern.