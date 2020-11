PC-Markt wächst fast 23 Prozent im dritten Quartal

Canalys hat für den weltweiten PC-Markt im dritten Quartal ein Wachstum von 22,7 Prozent ermittelt. Insgesamt lieferten Hersteller 124,5 Millionen Desktop-PCs, Notebooks und Tablets aus. Die größten Zuwächse erzielten Chromebooks mit einem Plus von 122 Prozent und Detachables, deren Verkaufszahlen um 88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zulegten.

Weitere Wachstumskategorien waren ultradünne Notebooks (plus 57 Prozent), Convertibles (plus 27 Prozent), klassische Tablets (plus 21 Prozent) und All-in-one-Desktops (plus 7 Prozent). Auch klassische Clamshell-Notebooks verkauften sich besser als vor einem Jahr. Sie erzielten allerdings nur ein Plus von einem Prozent.

Negativ entwickelten sich indes die Absatzzahlen von Desktop-Workstations. Sie brachen um 27 Prozent ein. Noch größere Einbußen errechneten die Marktforscher für Tower-PCs und kleine Desktops (minus 33 Prozent).

Den PC-Markt führte in den Monaten Juli, August und September Lenovo mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent und 23,49 Millionen verkauften Einheiten an – was einem Wachstum von 11,6 Prozent entspricht. Apple verbessert sich um 2,2 Punkte auf 17,7 Prozent, während die Verkaufszahlen des iPhone-Herstellers um 40,9 Prozent auf 22,08 Millionen Einheiten kletterten. Beide Unternehmen profitierten von der hohen Nachfrage nach Tablets.

Aber auch HP gelang es, während der COVID-19-Pandemie den Trend hin zum Home Office für sich zu nutzen. Ein Plus von 10,8 Prozent bescherte dem Unternehmen 18,7 Millionen verkaufte Geräte mit einem Marktanteil von 15 Prozent. Dell hingegen büßte 0,8 Prozent seiner Verkäufe ein, womit das Unternehmen erfolgreich seien vierten Platz verteidigte.

Das insgesamt größte Wachstum erzielte Samsung auf Rang fünf. Die Verkäufe des koreanischen Unternehmens legten um 86,2 Prozent zu, sein Marktanteil um 2,7 Punkte.

Aber auch Samsung konnte vor allem mehr Tablets absetzen als im Vorjahreszeitraum. Betrachte man den Tabletmarkt für sich, liegt Samsung mit einem Plus von 79,8 Prozent beziehungsweise 4,3 Punkten zwar immer noch deutlich hinter Apple, aber im dritten Quartal 2020 auch deutlich vor Huawei, Amazon und Lenovo. Mit 15,23 Millionen Einheiten lieferte Apple die meisten Tablets aus, was dem iPad einen Marktanteil von 34,4 Prozent bescherte.

„Tablets sind von den Toten auferstanden, da sie in einer so entscheidenden Zeit das perfekte Gleichgewicht zwischen Mobilität und Rechenleistung zu einem breiten Spektrum von Preispunkten bieten“, sagte Victoria Li, Analyst bei Canalys. „Tabletts sind eine natürliche Wahl für PC-Einsteiger, die etwas unkompliziertes und erschwingliches für die Arbeit mit dem PC wünschen. Die natürliche Erweiterung von Android und iOS auf Tablets macht es Eltern, Schülern und Pädagogen leicht, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit erweitertem Remote Learning beschäftigt haben und die die einfache Installation von Anwendungen bevorzugen, die diese Plattformen bieten.“