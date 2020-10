Cypress Cove: Intel nennt Details zu kommenden Desktop-Prozessoren

Es handelt sich um die elfte Generation der auf Gamer ausgerichteten S-Series. Sie nutzt einen Ice-Lake-Kern, den Intel von 10 auf 14- Nanometer zurückportiert. In den Handel kommen die neuen Prozessoren im ersten Quartal 2021.

Intel hat neue Details zu kommenden Desktop-Prozessoren veröffentlicht, die unter dem Codenamen Rocket Lake entwickelt werden. Die elfte Generation der Core-S-Series-CPUs wird über einen neuen Prozessorkern namens Cypress Cove verfügen. Dabei handelt es sich um einen modifizierten Ice-Lake-Kern, der vom 10-Nanomter-Verfahren auf den etablierten 14-Nanometer-Prozesse zurückportiert wurde. Ihm steht die integrierte Grafik Tiger Lake zur Seite.

Auf 14 statt 10 Nanometer setzt Intel, weil die neuen Desktop-Prozessoren auf hohe Taktgeschwindigkeiten ausgerichtet sind, statt auf Energieeffizienz. Das erlaubt es dem Unternehmen, den günstigeren Fertigungsprozess zu nutzen, der auch eine höhere Ausbeute biete.

„Spiele und die meisten Anwendungen sind nach wie vor von Hochfrequenzkernen abhängig“, heißt es in einer Pressemitteilung von Intel. „Bessere Leistung ist erforderlich, um hohe Bildwiederholraten zu erzielen, ein grundlegendes Element, um eine niedrigere Latenz zu erreichen – hier kommt es auf die Frequenz an, und deshalb werden wir weiterhin an die Grenzen gehen.“

Die neuen Prozessoren werden bis zu acht Kernen bieten, die bis zu 16 Threads ausführen können. Der integrierte Speicherkontroller unterstützt DDR4-RAM mit bis zu 3200 MHz. Für PCIe-Geräte stehen bis zu 20 Lanes zur Verfügung, was laut Intel den Anschluss von SSDs und Grafikkarten per PCIe 4.0 ermöglicht.

Die integrierte Grafik soll jedoch schon bis zu 50 Prozent mehr Leistung bieten als die GPU der neunten Prozessorgeneration. Sie unterstützt Media Encoder wie HEVC mit bis zu 60 Bildern pro Sekunden bei einer 4K-Auflösung und einer Farbtiefe von 12 Bit sowie Displayauflösungen von bis zu 5K mit 60 Bildern pro Sekunde für zwei Monitore. Zu den neuen Prozessoren gehört auch der neue Intel-Chipsatz 500, der USB 3.2 Gen 2 integriert und Overclocking-Funktionen bietet.

In den Handel kommt die elfte Generation der Core-S-Series laut Intel im ersten Quartal 2021. Das neue Flaggschiff-Produkt wird demnach der Core i9-10900K sein, der wahrscheinlich den Intel Core i9-10850K der zehnten Generation ablösen wird. Der im dritten Quartal 2020 eingeführte Prozessor verfügt über einen Basistakt von 3,6 GHz, die im Turbomodus auf bis zu 5,2 GHz ansteigen können.