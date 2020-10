Singles Day 2020: Alibaba kündigt Global Shopping Festival an

Die Alibaba Group hat zum diesjährigen Singles Day am 11. November sein jährliches Global Shopping Festival angekündigt. Zum ersten Mal soll das Event nun auch einem internationalen Publikum außerhalb Chinas zugänglich sein. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für Einzelhändler verlängert Alibaba das Festival zudem auf insgesamt vier Tage.

Sie teilen sich auf zwei Zeiträume auf: die ersten Schnäppchenangebote wird es vom 1. bis 3. November geben. Am 11. November, dem eigentlichen Singles Day, folgt dann das übliche 24-Stunden-Fenster. Darüber hinaus wird es auch einen Pre-Sale geben, und zwar vom 21. bis 31. Oktober und vom 4. bis 10. November.

Alibaba hofft nach eigenen Angaben, rund 800 Millionen Verbraucher weltweit anzusprechen. Im Marktplatz Tmall sollen zudem allein am 11. November mehr als 2 Millionen neue Produkte erhältlich sein. Die Zahl der teilnehmenden Marken gibt Alibaba mit 250.000 an, darunter fast 200 Anbieter von Luxusprodukten wie Chanel, Dior sowie erstmalig Prada, Cartier, Montblanc, Piaget, Vacheron Constantin und Chloé.

Neu ist demnach auch, dass das Global Shopping Festival Bereiche wie Immobilien und Fahrzeuge abdeckt. Außerdem sollen Verbraucher am 11. November auch Dienstleistungen wie Reisen und Schönheitsbehandlungen buchen können.

Begleitet wird das Event am 10. und am 11. November durch zahlreiche Livestreams, die hierzulande jeweils ab 16 Uhr beginnen. Führungskräfte von Unternehmen und mehr als 300 Prominente sollen Produkte präsentieren und helfen, die Verkäufe anzukurbeln. Mit dem Go Global Pitch Fest spricht Alibaba außerdem speziell mittelständische Unternehmen in den USA an, die ihre Produkte in China anbieten wollen.

Der Singles Day von Alibaba gilt als das umsatzstärkste Online-Shopping-Event weltweit. Im vergangenen Jahr meldete das chinesische Unternehmen den Verkauf von Waren im Wert von 30,8 Milliarden Dollar. Die Schallmauer von einer Milliarde wurde bereits nach einer Minute und acht Sekunden durchbrochen. Zum Vergleich: Laut Zahlen von Adobe wurden im Amazon-Netzwerk während des Prime Day 2019 rund 2 Milliarden Dollar an Produkten in kleinen und mittleren Unternehmen verkauft. Darin ist der Umsatz mit Produkten von Amazon nicht enthalten.