Ausfall bei Azure und Microsoft 365

In der Nacht vom 28. auf den 29. September sind zahlreiche Microsoft-Services weltweit ausgefallen. Durch den Rollback eines Updates wurde das Problem behoben.

Microsoft untersucht derzeit einen Authentifizierungsfehler, der seine Microsoft 365-Systeme betrifft. „Beginnend um ca. 23:25 MESZ könnte eine Untergruppe von Kunden in der Azure Public und Azure Government Cloud bei der Durchführung von Authentifizierungsoperationen für eine Reihe von Microsoft Azure Services, einschließlich des Zugangs zu den Azure-Portalen, auf Fehler stoßen“, sagte das Unternehmen in einem Status-Post.

In einem anderen Beitrag erklärte das Unternehmen, dass Benutzer nicht auf Office.com, Outlook.com, Teams, Power Platform und Dynamics365 zugreifen könnten. „Bestehende Kundensitzungen werden nicht beeinträchtigt, und jeder Benutzer, der bei einer bestehenden Sitzung angemeldet ist, könnte seine Sitzungen fortsetzen“, so Microsoft.

In seinem Twitter-Status-Account gab Microsoft an, dass die Ursache eine kürzlich vorgenommene Änderung zu sein scheine und dass es beschlossen habe, die Änderung rückgängig zu machen. „Wir haben die Änderung, die wahrscheinlich die Ursache der Auswirkungen ist, zurückgesetzt und überwachen die Umgebung, um zu bestätigen, dass sich der Dienst erholt“.

Kurze Zeit später: „Wir beobachten keine Zunahme erfolgreicher Verbindungen nach dem Rollback einer kürzlichen Änderung. Wir arbeiten daran, zusätzliche Lösungen zur Schadensbegrenzung zu evaluieren, während wir die Grundursache untersuchen.“

Um 02:40 teilte Microsoft mit, dass bei mehreren Diensten Verbesserungen zu verzeichnen seien. Um 06:00 MESZ teilte das Unternehmen mit, dass das Problem gelöst sei.

„Wir haben bestätigt, dass das Restproblem beseitigt und der Vorfall gelöst wurde. Alle Benutzer, bei denen noch Auswirkungen zu verzeichnen sind, sollten in Kürze wieder einsatzfähig sein“, hieß es.