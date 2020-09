iOS 14.0.1 behebt einige Fehler und schafft neue

Das neue Apple Betriebssystem iOS 14 erlebt einen turbulenten Start. Die Entwicklergemeinde beklagte eine zu kurze Vorbereitungszeit. Nun beginnt, Apple damit, Updates zur Behebung von Startproblemen herauszubringen. Der neue Patch iOS 14.0.1 behebt eine Reihe von Dingen, die in iOS 14 hakten, aber er scheint auch neue Fehler einzuführen.

Laut Beschreibung sollte iOS 14.0.1 also eine Reihe von Problemen korrigieren:

Neustart-Einstellungen zurück auf Apple-Apps

Kameravorschauen werden auf dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus nicht angezeigt

Probleme mit der Wi-Fi-Konnektivität

Mail-Probleme mit einigen Anbietern

Nachrichten-Widget-Ausgaben

Das sind also die aufgelisteten Fehlerbehebungen, was ist mit den neuen Problemen? Davon scheint es eine Menge zu geben.

Diese Probleme reichen von den üblichen Problemen – schlechte Akkulaufzeit, Wi-Fi- und Bluetooth-Probleme – bis hin zu exotischeren Problemen wie Tastaturverzögerungen, Systeminstabilitäten und weit verbreiteten Widget-Problemen.

Das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen — gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen — hilft einigen Personen, die Konnektivitätsprobleme haben, aber für andere bedeutet es nichts anderes, als den Ärger, Geräte und Netzwerke wieder hinzufügen zu müssen.

Verwenden Sie dies also auf eigene Gefahr. Das Fazit ist, dass wir uns in einer chaotischen Phase zu Beginn eines iOS-Starts befinden, in der es eine Menge Fehler und Korrekturen und neue Fehler geben wird. Es ist zu vermute, dass iOS 14.0.2 nicht mehr allzu weit entfernt ist und dass es nicht mehr lange dauern wird, bis iOS 14.1 veröffentlicht wird, wahrscheinlich als die iOS-Version, die mit den neuen iPhones ausgeliefert wird.