Project Nucleus: Microsoft entwickelt intelligente Sync-Technologie für Web-Anwendungen

Sie ist zum Start ein Bestandteil der Informations-Tracking-App Microsoft Lists. Nucleus unterstützt unter anderem die Synchronisation von lokal zwischengespeicherten Daten. Microsoft plant eine Integration der Technik in weitere Microsoft-365-Anwendungen.

Microsoft entwickelt unter der Bezeichnung Project Nucleus eine neue Synchronisationstechnik für Webanwendungen. Sie soll noch in diesem Jahr in die Informations-Tracking-App Microsoft Lists Einzug halten. Zudem ist eine Integration in weitere Microsoft-365-Anwendungen wie OneDrive und SharePoint geplant.

Nucleus soll Daten unabhängig von der Internetgeschwindigkeit oder der Menge der Daten, die ein Anwendung gespeichert hat, verfügbar machen. Nach Angaben des Unternehmens sind dafür „keine synchronen Rundläufe zum Filtern, Sortieren oder Scrollen erforderlich“. Die Nucleus-Technologie soll zudem keine Auswirkungen auf die Leistung selbst von großen Listen haben. Änderungen, die offline an Inhalten vorgenommen wurden, soll Nucleus automatisch synchronisieren, sobald eine Internetverbindung wieder hergestellt wurde.

Bei einer weiteren Präsentation während der virtuellen Konferenz Ignite erklärten Microsoft-Vertreter, dass das Project Nucleus nicht nur für Zugriffe und Bearbeitung von großen und komplexen Datenmengen von Progressive Web Apps (PWA) gedacht ist. Es soll auch die Zwischenspeicherung von Webinhalten auf lokalen Systemen unterstützen, um die Performance zu verbessern.

Darüber hinaus wird Microsoft Techniken der Synchronisationsfunktion von OneDrive nutzen, um Änderungen mit dem lokalen Zwischenspeicher zu synchronisieren. Als Speicher für Metadaten kommt demnach SQL Lite zum Einsatz. Auch soll es eine Programmierschnittstelle geben, auf die Webanwendungen zugreifen können.

Laut der Roadmap für Microsoft 365 soll Microsoft Lists im Dezember um einen Offline-Zugriff erweitert werden. Das könnte der Termin für die Einführung von Project Nucleus sein.

„Wie Jeff Teper in seiner Keynote mitteilte, ist Project Nucleus die jüngste unserer Investitionen in die SharePoint-Plattform. Project Nucleus wird sich zunächst in Microsoft Lists manifestieren und die nächste Generation unserer Webanwendungen und Portale antreiben. Es wird eine intelligente Synchronisierung mit einer Datenbank verwenden, um einen Cache auf dem Client zu halten, den unsere Webanwendungen nutzen, um einen Leistungssprung zu erzielen“, teilte ein Microsoftsprecher auf Nachfrage von ZDNet USA mit.