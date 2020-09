Web-Sites langfristig bewahren

Haben Sie sich auch schon geärgert, wenn in einem wissenschaftlichen Artikel auf eine Site verwiesen wird, diese aber dann unauffindbar ist? Solche Situationen wollen Cloudflare und Internet Archive künftig möglichst verhindern.

Als Teil dieser gemeinsamen Anstrengung werden Websites, die den Dienst Always Online von Cloudflare nutzen, in der Lage sein, der Web-Infrastrukturfirma zu erlauben, ihren Hostnamen und ihre URLs mit der Wayback Machine von Internet Archive zu teilen, so dass ihre Website automatisch archiviert werden kann.

Wenn eine Website ausfällt, wird Cloudflare dann in der Lage sein, die zuletzt archivierte Version von Internet Archive abzurufen, so dass der Inhalt einer Website von den Nutzern abgerufen werden kann.

„Die Wayback Machine des Internet Archive verfügt über eine beeindruckende Infrastruktur, mit der das Web in großem Maßstab archiviert werden kann“, sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare.

„Durch die Zusammenarbeit können wir einen weiteren Schritt in Richtung einer größeren Widerstandsfähigkeit des Internets machen, indem wir Serverprobleme für unsere Kunden stoppen und im Gegenzug verhindern, dass Geschäfte und Benutzer online unterbrochen werden.

Laut Internet Archive sind bis heute mehr als 468 Milliarden Webseiten über die Wayback-Maschine verfügbar. „Wir archivieren URLs, die durch eine Vielzahl verschiedener Methoden identifiziert werden, wie z.B. ‚Crawling‘ aus Listen von Millionen von Sites, wie sie von Benutzern über die Funktion ‚Seite jetzt speichern‘ der Wayback Machine eingereicht wurden, die zu Wikipedia-Artikeln hinzugefügt wurden, auf die in Tweets verwiesen wird und die auf einer Reihe anderer ‚Signale‘ und Quellen basieren, wie z.B. mehrfache Einspeisungen von ‚Nachrichten‘-Geschichten. Eine zusätzliche Quelle von URLs, die wir jetzt bewahren werden, stammt von Kunden von Cloudflare Always Online Service,“ schrieb Mark Graham, Direktor von Wayback Machine, in einem Blogbeitrag.

