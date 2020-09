HPE Greenlake und SAP HANA Customer Edition: Skalierbare Private Cloud

Ab Dezember 2020 soll es so weit sein: Dann soll die SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition, auf der Basis von HPE Greenlake auf den Markt kommen. Beide Partner heben damit ihre langjährige Zusammenarbeit auf eine neue Stufe,

„Wir müssen noch einige vertragliche Sachen abklären, sind aber auf einem guten Weg“, erklärt Rupert Holzbauer, Director SAP Competence Center, Hewlett Packard Enterprise. Das neue skalierbare und hochsichere Angebot ist laut Holzbauer ideal für Kunden ohne eigenes Rechenzentrum oder diejenigen, die den Betrieb im hauseigenen Rechenzentrum wünschen. Interessant ist die Lösung für mittelständische Unternehmen, aber auch für große Firmen sehr geeignet. Es wird in T-Shirt-Größen als flexibles abonnementbasiertes As-a-Service-Modell offeriert: S bis XL entsprechen Speichermengen von 0,5 TB bis 6 TB.

Das erleichtert die Konfiguration und HPE übernimmt die Bereitstellung und den kompletten Betrieb. Kunden, die bereits SAP HANA einsetzen, können binnen weniger Wochen startklar sein. Wenn dagegen eine Migration von SAP R/3 ansteht, ist die Sache komplizierter und aufwendiger.

Die robusten Cloud-Services und Compliance-Analyse-Tools von HPE GreenLake ermöglichen es SAP, den Betrieb und das Anwendungsmanagement vor Ort am Standort der Wahl des Kunden anzubieten. Die GreenLake-Infrastruktur von HPE hat in überprüfbaren SAP-Benchmarks bewiesen, dass sie in der Lage ist, sich an die erheblichen Workload-Anforderungen von SAP-Kunden anzupassen. HPE wird die Infrastruktur liefern, installieren und verwalten.

SAP wird Expertise im Betrieb komplexer privater Cloud-Landschaften vom Betriebssystem über die SAP HANA-Datenbank, einschließlich des SAP HANA Enterprise Cloud-Anwendungskatalogs wie SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA, einbringen. Die SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition wird als schlüsselfertiges OPEX-Cloud-Abonnementangebot geliefert, das über SAP erhältlich sein wird.

„Die Kunden haben bemerkt, dass eine reine Public Cloud nicht so günstig ist. Es gibt zudem ein großes Bedürfnis nach Datensouveränität und die Kunden wollen ihre Daten sehen. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) spielt eine riesige Rolle“, so Holzbauer.

Die neue SAP HANA Enterprise Cloud, Customer Edition wird eine optimierte Architektur mit einer sicheren, hochleistungsfähigen Infrastruktur aufweisen, einschließlich Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien, die für SAP-Software zertifiziert und vorkonfiguriert sind.