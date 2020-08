Microsoft bereitet Windows Server LTSC vor

Microsoft hat regelmäßig Test-Builds von Windows Server für Insider-Tester veröffentlicht. Bis zum 26. August hat Microsoft jedoch keine Informationen darüber veröffentlicht, was in diesen jüngsten Test-Builds enthalten war.

Nun kündigte Microsoft den neuen Windows Server vNext Preview Build 20201 an. Zusätzlich zur Auflistung einer Reihe von Funktionen, die in diesem Test-Build enthalten sind, erklärten Brandon LeBlanc, Senior Program Manager at Microsoft, in dem Blog-Posting, dass es sich um einen neuen Build der nächsten Version von Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC) handelt.

LTSC-Versionen von Windows erscheinen alle paar Jahre. Die jüngsten als LTSC bezeichneten Client- und Serverversionen von Windows 10 waren Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (zusammen mit Windows 101809 veröffentlicht) und Windows Server 2019.

Bei den LTSC-Versionen von Windows 10/Windows Server handelt es sich um langfristig unterstützte Versionen von Windows, die alle zwei bis drei Jahre veröffentlicht werden. Diese Versionen erhalten zehn Jahre lang Sicherheitsupdates und erhalten von vornherein keine Feature-Updates. Microsoft hat sich dafür eingesetzt, dass Kunden die LTSC-Versionen sparsam – nur für unternehmenskritische Anwendungen – und nicht für den täglichen Gebrauch verwenden, um Updates zu vermeiden. (Einige Kunden verwenden sie jedoch, um Updates zu vermeiden).

Microsoft-Insider enthüllten Anfang dieses Sommers, dass die nächste Version von Windows 10 Enterprise LTSC gegen Ende 2021 oder 2022 verfügbar sein wird. Da Microsoft normalerweise die Releases neuer Versionen von Windows 10 Client und Server zeitlich zusammenfasst, scheint es so zu sein, dass die aktuellen Windows Server-Testversionen für Windows Server 2022 bestimmt sind.

Der derzeitige Stand ist vermutlich, dass der Server LTSC ‚Next‘ auf dem Weg zu einer 21H2-Version ist, aber der Windows 10 Enterprise LTSC ‚Next‘-Client nicht zur gleichen Zeit erscheinen wird.

20201 enthält sowohl die Desktop Experience- als auch die Server Core-Installationsoptionen für die Datacenter- und Standard-Editionen. Eine Liste der Funktionen im neuen Windows Server 20201-Test-Build finden Sie im Beitrag von Microsoft.

Hier eine Auswahl:

CoreNet: Datenpfad und Transporte

MsQuic – eine Open-Source-Implementierung des IETF-QUIC-Transportprotokolls ermöglicht sowohl HTTP/3-Webverarbeitung als auch SMB-Dateiübertragungen.

UDP-Leistungsverbesserungen – UDP wird zu einem sehr populären Protokoll, das immer mehr Netzwerkverkehr transportiert. Mit dem QUIC-Protokoll, das auf UDP aufbaut, und der zunehmenden Beliebtheit von RTP und benutzerdefinierten (UDP) Streaming- und Spielprotokollen ist es an der Zeit, die Leistung von UDP auf ein Niveau zu bringen, das dem von TCP entspricht. In Server vNext enthalten wir der UDP Segmentation Offload (USO) enthalten sein. USO verlagert den größten Teil der Arbeit, die erforderlich ist, um UDP-Pakete von der CPU an die spezialisierte Hardware der Netzwerkkarte zu senden. Als Ergänzung zu USO ist in Server vNext neu das UDP Receive Side Coalescing (UDP RSC), das Pakete zusammenführt und die CPU-Nutzung für die UDP-Verarbeitung reduziert.

TCP-Leistungsverbesserungen – Server vNext verwendet TCP HyStart++ zur Reduzierung von Paketverlusten während des Verbindungsaufbaus (insbesondere in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken) und SendTracker + RACK zur Reduzierung von Retransmit TimeOuts (RTO). Diese Funktionen sind standardmäßig im Transport-Stack aktiviert und sorgen für einen reibungsloseren Netzwerk-Datenfluss mit besserer Leistung bei hohen Geschwindigkeiten.

PktMon-Unterstützung in TCPIP – Das komponentenübergreifende Netzwerk-Diagnosetool für Windows verfügt jetzt über TCPIP-Unterstützung, die einen Einblick in den Netzwerk-Stack ermöglicht. PktMon kann zur Paketerfassung, Erkennung von Paketverlusten, Paketfilterung und -zählung für Virtualisierungsszenarien wie Containernetzwerke und SDN verwendet werden.

Die RSC im vSwitch wurde für eine bessere Leistung optimiert. Das erstmals in Windows Server 2019 veröffentlichte Receive Segment Coalescing (RSC) im vSwitch ermöglicht die Zusammenführung und Verarbeitung von Paketen zu einem größeren Segment beim Eintritt in den virtuellen Switch. Dadurch werden die für die Verarbeitung jedes Bytes (Zyklen/Byte) verbrauchten CPU-Zyklen stark reduziert.

Direct Server Return (DSR)-Lastausgleichsunterstützung für Container und Kubernetes

DSR ist eine Implementierung der asymmetrischen Netzlastverteilung in lastverteilten Systemen, was bedeutet, dass der Anfrage- und Antwortverkehr einen anderen Netzpfad verwendet. Die Verwendung unterschiedlicher Netzwerkwege hilft, zusätzliche Hops zu vermeiden und die Latenzzeit zu verringern, wodurch nicht nur die Antwortzeit zwischen dem Client und dem Dienst beschleunigt wird, sondern auch etwas zusätzliche Last aus dem Load Balancer entfernt wird.

Die Verwendung von DSR ist ein transparenter Weg, um eine erhöhte Netzwerkleistung für Ihre Anwendungen mit wenigen bis keinen Änderungen an der Infrastruktur zu erreichen.