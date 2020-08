Microsoft kündigt Windows 10 Insider Preview Build 19042.487 (20H2) an

Kurz nach der Veröffentlichung eines neuen Windows 10-Builds für den Dev-Channel hat Microsoft das Windows 10 20H2-Build 19042.487 für Windows Insider im Beta-Channel veröffentlicht. 70 Probleme werden gefixt.

Windows 10 20H2, bzw. Version 2009, wird den Benutzern mit dem Nicht-Sicherheits-Update KB4571744 zur Verfügung gestellt. Es kommt zusammen mit der 20H2-Freigabe für kommerzielle Kunden im Beta-Channel und im Prevew-Channel, mit denen Unternehmen testen können, wie schnell das Update auf Version 2009 sein wird.

Der Haken für kommerzielle Kunden ist, dass das schnelle Update auf Version 2009 nur für Geräte unter Windows 10 Version 2004 verfügbar ist – ein Feature-Update, das bemerkenswert langsam eingeführt wurde und von einer langen Liste von Treiber-Inkompatibilitätsproblemen heimgesucht wurde.

Kommerziellen Kunden wird ein leichtgewichtiges „Enablement-Pack“ angeboten, das Funktionen ermöglicht, die bereits auf PCs der Version 2004 ausgeliefert wurden, aber bis zur Installation des Pakets ruhen. Windows 10 Version 2009 ist ein geringfügiges Update im Hinblick auf neue Funktionen, wird aber mit dem neuen Chrom-basierten Edge-Browser geliefert und soll im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden. Der 20H2-Build 19042.487 für die Windows-Beta-Version ist allein schon wegen der schieren Größe der mitgelieferten Korrekturen bemerkenswert.

Es gibt Korrekturen für Fehler in Outlook, Edge, ActiveX-Inhalten und dem Startmenü in Umgebungen mit virtueller Desktop-Infrastruktur (VDI). Darüber hinaus gibt es Korrekturen für Druckerfehler, Störungen in Visual Basic 6.0, mehrere Speicherlecks, Probleme mit dem Datei-Explorer, Kopfhörerprobleme, einen verschwommenen Anmeldebildschirm, Probleme bei der biometrischen Windows Hello-Anmeldung und vieles, vieles mehr, wie in den 70 oder mehr Aufzählungspunkten hier beschrieben.

Die behobenen Probleme reichen von angehefteten Add-Ins, die dazu führen, dass Microsoft Outlook nicht mehr reagiert, über Probleme, die das Laden von ActiveX-Inhalten verhindern könnten, bis hin zu Problemen mit Startmenü-Anwendungen und Kacheln in VDI-Umgebungen (Virtual Desktop Infrastructure). Zu den weiteren behobenen Problemen gehören ein Problem, das Benutzer in einigen Fällen daran hindert, die Größe eines Fensters zu reduzieren, ein verschwommener Anmeldebildschirm und ein Problem, das dazu führt, dass das Öffnen von Anwendungen sehr lange dauert.