Videopiraten festgenommen

In den USA und Zypern sind zwei Verdächtige wegen des Verdachts der Videopiraterie festgenommen worden. Ein dritter Verdächtiger ist flüchtig.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Anklagen gegen drei Männer, die an einer Filmpiratengruppe namens Sparks beteiligt waren, bestätigt. Gerichtsdokumenten zufolge betrieben die Mitglieder der Gruppe „betrügerische Beschaffung“ von DVDs und Blu-Ray-Discs, auf denen unveröffentlichte Film- und Fernsehsendungen gespeichert waren, verletzten Urheberrechtsschutz durch einen Prozess namens „Ripping“ und gaben die Sendungen online frei, wo sie aufgenommen und über illegale Video-Streaming-Portale oder Torrent-Sites verbreitet wurden.

Um unveröffentlichte Filme und Fernsehsendungen zu erhalten, gaben die Behörden an, dass sich die Gruppe als reale DVD- und Blu-ray-Disk-Händler ausgegeben habe. Die Gruppe geriet in der Untergrund-Szene der Filmpiraterie in Verruf, weil Filme und Fernsehsendungen oft schon vor ihrer offiziellen Veröffentlichung durchgesickert waren.

Als Teil des Vorgehens gegen diese Gruppe wurden drei Männer angeklagt, Umar Ahmad, George Bridi und Jonatan Correa. Es gab zwei Verhaftungen, wobei die Behörden Bridi, einen britische Staatsbürger, in Zypern und Correa in Kansas, USA, festnahmen. Das letzte Mitglied Ahmad, ein norwegischer Staatsbürger, befindet sich noch immer auf freiem Fuß.

Die beiden Festnahmen waren Teil einer koordinierten Operation, an der Strafverfolgungsbehörden aus 18 Ländern, darunter das DOJ und Europol, beteiligt waren und die dazu führte, dass die Behörden Dutzende von Servern beschlagnahmten, über die die Gruppe in der Vergangenheit ihre raubkopierten Inhalte verbreitet hatte. Die Sparks-Gruppe war eines der vielen Mitglieder einer Film-Ripping-Community, die unter dem Namen The Scene bekannt ist.