HPE: Erfolg mit Greenlake

HPE gab am Dienstag seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die leicht über den Markterwartungen lagen. Das Unternehmen profitierte von einem soliden Wachstum bei seinen As-a-Service-Lösungen einschließlich der GreenLake-Services. Die Aufträge für GreenLake schlossen das Quartal mit einem Rekordwachstum von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab.

„Während andere nun öffentlich ihre Pläne verkünden, alles als Service anzubieten, haben wir uns seit mehreren Jahren darauf konzentriert und haben bedeutende organische und anorganische Investitionen getätigt, um unseren Kunden ein differenziertes Erlebnis zu bieten“, erläutert CEO Antonio Neri.

Die Non-GAAP-Gewinne von HPE beliefen sich auf 32 pro Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten rechneten mit einem Gewinn von 23 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,06 Milliarden US-Dollar.

HPE steigerte seine annualisierte Umsatzrendite (Annualized Revenue Run-Rate, ARR) auf 528 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. HPE unterzeichnete im dritten Quartal mehrere seiner bisher größten GreenLake-Cloud-Services-Deals, sagte Neri am Dienstag. Dazu gehörte auch ein Vertrag mit Lyondell Bezel, einem der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerieunternehmen der Welt, das einen Greenlake-Vertrag über 27 Millionen US-Dollar mit HP unterzeichnet hat, um seine digitale Transformation und Umwelteffizienz voranzutreiben.

HPE „gewann in Schlüsselbereichen der Differenzierung an Dynamik und beschleunigte unseren As-a-Service-Drehpunkt mit starkem FER-Wachstum und einer Rekordzahl von HPE GreenLake-Serviceaufträgen“, so Neri. „Die Navigation durch die Pandemie und die Planung für eine Welt nach der COVID-Pandemie haben den Bedarf der Kunden an As-a-Service-Angeboten, sicherer Konnektivität, Remote-Arbeitsfunktionen und Analysen zur Erschließung von Erkenntnissen aus Daten, die auf unsere Strategie abgestimmt sind, erhöht. Wir sehen eine enorme Chance, unseren Kunden dabei zu helfen, digitale Transformationen voranzutreiben, während sie sich weiterhin an die Anforderungen einer neuen Welt anpassen“. Neri hob auch die verbesserte Betriebs- und Lieferkettenausführung von HPE im dritten Quartal hervor.

Hier sind die Ergebnisse von HPE nach Segmenten:

Der rechnerische Umsatz belief sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar und blieb damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Wachstum im Bereich Compute wurde durch den Abbau des Auftragsbestands und der Kundennachfrage nach VDI-Lösungen (virtuelle Desktop-Infrastruktur) vorangetrieben, sagte Neri. Zum Beispiel wollte das Erasmus University Medical Center in den Niederlanden seine VDI-Umgebung für die Anforderungen des Lifecycle-Managements aufrüsten und sich auf zukünftige COVID-19-Wellen vorbereiten. HPE führte eine komplette zusammensetzbare hyper-konvergierte Infrastrukturlösung auf der Basis von HPE Synergy zusammen mit HPE Primera ein, um ihre Anforderungen zu erfüllen, sagte Neri.

Die Einnahmen aus Storage beliefen sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Einnahmen im Bereich Finanzdienstleistungen beliefen sich auf 811 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatz im Bereich High Performance Compute & Mission Critical Systems (HPC & MCS) betrug 649 Millionen US-Dollar, 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im HPC-Geschäft beeinträchtigten die COVID-bezogenen Auswirkungen weiterhin die Fähigkeit der HPE-Kunden, die Lieferung von Produkten zu akzeptieren, erklärte Neri.

„Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende des vierten Quartals durch kontinuierliche Verbesserungen sowohl bei der Ausführung der Lieferkette als auch bei der Kundenakzeptanz zu einem normalisierten Niveau des Auftragsbestands zurückkehren werden“. Neri fügte hinzu, dass HPE eine starke sequentielle Dynamik mit HPC bei unternehmenskritischen Systemen erlebt habe, einschließlich eines 10-Jahres-Vertrages über 125 Millionen Dollar mit der Universität von Edinburgh in Schottland. Die Universität entschied sich für HPE, um die Edinburgh International Data Facility mit ihren HPC- und KI-Lösungen zu betreiben.

Die Einnahmen von Intelligent Edge beliefen sich auf 684 Millionen US-Dollar, 12 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz von Advisory & Professional Services (A&PS) belief sich auf 226 Millionen US-Dollar, 7 Prozent weniger als im Vorjahr. HPE kündigte auch eine Q4-Dividende von 12 Cent pro Aktie an, zahlbar am 7. Oktober. Für das vierte Quartal schätzt HPE, dass das Non-GAAP-Nettovolumen pro Aktie zwischen 32 und 36 Cent liegen wird.