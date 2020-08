Smartwatch-Umsatz wächst 20 Prozent im ersten Halbjahr

Counterpoint hat für den weltweiten Smartwatch-Markt im ersten Halbjahr ein deutliches Umsatzwachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Die Absatzzahlen stagnierten indes, was bedeutet, dass sich der Durchschnittspreis für intelligente Armbanduhren ebenfalls erhöht hat.

Vor allem Apple baute seinen Marktanteil deutlich aus. War das Unternehmen aus Cupertino in der ersten Hälfte 2019 noch für 43,2 Prozent der Umsätze verantwortlich, entfielen zuletzt 51,4 Prozent auf die Apple Watch.

Zuwächse erzielten auch Garmin (plus 0,5 Punkte auf 9,4 Prozent) und Huawei (plus 2,8 Punkte auf 8,3 Prozent), die damit Samsung vom zweiten auf den vierten Platz verdrängten. Der Anteil des koreanischen Unternehmens schrumpfte um 2,1 Punkte auf 7,2 Prozent.

Insgesamt wurden den Marktforschern zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres fast 42 Millionen Smartwatches ausgeliefert. Die COVID-19-Pandemie beeinflusste vor allem die regionale Nachfrage: von der Krise stark betroffene Regionen wie Indien, Europa und die USA verzeichneten Zuwächse zwischen 57 und 5 Prozent, was die Rückgänge in anderen Märkten ausglich.

„Apple dominierte weiterhin den Markt für Smartwatches sowohl mengen- als auch wertmäßig“, sagte Sujeong Lim, Senior Analyst bei Counterpoint. „Apple eroberte aufgrund der starken Nachfrage nach den Apple Watch Series-5-Modellen eine Rekordhälfte des Marktes in Bezug auf den Umsatz. In Bezug auf das Auslieferungsvolumen wuchs Apple Watch weltweit um 22%, wobei Europa und Nordamerika in der ersten Hälfte des Jahres 2020 die am schnellsten wachsenden Märkte waren“.

Die Rangliste der bestverkauften Smartwatches führt aktuell die Apple Watch Series 5 an, gefolgt von der Apple Watch Series 3. Auf dem dritten Platz liegt die Huawei Watch GT2, gefolgt von Samsungs Galaxy Watch Active 2 und der Imoo Z3 4G.

Bei den Betriebssystemen liegt Google Wear OS mit 10 Prozent hinter dem Platzhirsch Apple. Samsung, Huawei und Amazfit setzen indes auf eigene Lösungen. Zudem stellten die Marktforscher fest, dass mehr als ein Viertel der im ersten Halbjahr verkauften Smartwatches über eine eigene Mobilfunkverbindung verfügen. Eine Funktion für die Überwachung des Herzschlags war in 60 Prozent der Smartwatches integriert. Auch Funktionen wie Sturzerkennung und Messung des Blutsauerstoffs wird Counterpoint zufolge immer häufiger unterstützt.

Zwar kontrollierten die drei größten Anbieter im ersten Halbjahr 2020 gemessen am Umsatz mehr als 69 Prozent des Markts, trotzdem gehen die Marktforscher von einem gesunden Wettbewerb aus. Nicht nur Huawei, auch Amazfit und Xiaomi erzielten demnach Wachstumsraten von rund 50 Prozent. Allerdings seien Amazfit und Xiaomi trotz einer Expansionsstrategie weiterhin vor allem im asiatischen Raum beliebt.