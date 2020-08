Aida-Cruises-Mutter Carnival meldet Ransomware-Angriff

Unbekannte dringen am 15. August in das Netzwerk einer Carnival-Tochter ein. Sie installieren einen Ransomware und entwenden Daten von Mitarbeitern und Gästen. Möglicherweise kamen bei dem Angriff bekannte Schwachstellen in Produkten von Citrix und Palo Alto Networks zum Einsatz.