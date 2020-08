Microsoft kündigt Support-Ende für Internet Explorer und Legacy Edge an

Microsoft hat das Support-Ende für seine inzwischen durch Chromium Edge abgelösten Browser angekündigt. In den kommenden Monaten streicht das Unternehmen die Unterstützung eigener Apps und Dienste für Internet Explorer 11 und Legacy Edge – die Edge-Version mit Microsofts eigener Browserengine – zusammen. Vollständig verschwinden wird der Internet Explorer aber vorerst nicht.

Den Anfang macht Microsoft Teams. Der Videokonferenz-Dienst lässt sich nur noch bis 30. November mit Internet Explorer 11 nutzen. In einem Jahr, am 17. August 2021, läuft zudem der Support für Microsoft 365 in Internet Explorer 11 aus.

Darüber hinaus stellt Microsoft letztmalig am 9. März 2021 Sicherheitsupdates für die Legacy Edge zur Verfügung. Damit wird der Browser dann sein „End of Life“ erreichen.

„Kunden werden eine schlechtere Nutzererfahrung haben oder nicht in der Lage sein, eine Verbindung zu Microsoft-365-Apps und -Diensten in Internet Explorer 11 herzustellen“, heißt es in einem Blogeintrag von Microsoft. Das bedeutet unter anderem, dass bestimmte Funktionen von Microsoft 365 über Internet Explorer 11 nicht mehr verfügbar seine werden beziehungsweise neue Funktion für den veralteten Browser nicht mehr angeboten werden.

Internet Explorer 11 werde allerdings nicht entfernt, da der Browser „eine Komponente des Windows-Betriebssystems“ sei, so Microsoft weiter. Der Support für Internet Explorer 11 werde erst mit dem Support für das Betriebssystem, in das der Browser integriert sei, endgültig eingestellt.

Unternehmenskunden versichert der Softwarekonzern, dass ihre eigenen Apps für Internet Explorer 11 solange funktionieren, wie das Betriebssystem unterstützt wird. Ab August 2021 sei jedoch der Zugriff auf die Microsoft-365-Apps eingeschränkt. Das gelte auch für den IE 11-Modus des neuen Browsers Edge.

Als Alternative empfiehlt das Unternehmen die neue, auf Chromium basierende Version von Edge. Sie wird seit Juni automatisch an Nutzer von Windows 10 verteilt. Auch das Update auf Windows 10 Version 2004 enthält die neue Browserversion. Der Browser ist auch für Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 erhältlich.