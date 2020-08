DxO Mark: Xiaomi Mi 10 Ultra hängt Huawei, Samsung und Apple ab

Xiaomi hat sich mit dem Mi 10 Ultra die Spitzenposition im Kamera-Ranking DxO Mark gesichert. Das neuste Smartphone des chinesischen Anbieters bringt es auf insgesamt 130 Punkte. Das bisherige Top-Gerät, das Huawei P40 Pro, liegt mit seinen 128 Punkten nun auf dem zweiten Platz. Samsung und Apple erreichten zuletzt mit ihren Flaggschiff-Modellen Galaxy S20 Ultra und iPhone 11 Pro Max 122 beziehungsweise 117 Punkte.

Das Mi 10 Ultra ist eine Weiterentwicklung des Mi 10 Pro, das mit 124 Punkten bewertet wurde. Bei der Hauptkamera des neuen Geräts setzt Xiaomi auf einen 48-Megapixel-Sensor statt des 108-Megapixel-Sensors der Pro-Variante. Auch die Brennweite des Teleobjektivs wurde auf das Kleinbildformat gerechnet, von 94 auf 120 Millimeter verlängert – bei einer Auflösung von 48 Megapixeln. Die dritte Kamera des Mi 10 Ultra verfügt über eine Ultraweitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 12 Millimetern und einen 20-Megapixel-Sensor. Ein 12-Megapixel-Sensor mit 50-Mllimeter-Objektiv rundet schließlich das Quad-Kamera-System ab.

„Die außergewöhnliche Fotowertung basiert auf einer ausgezeichneten Standbildleistung in allen Testbereichen. Die Kamera beherrscht in den meisten Fällen alle Grundlagen wie Zielbelichtung, Farbwiedergabe und Weißabgleich und bietet einen sehr großen Dynamikumfang, der sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen einer Szene viele Details einfängt. Dies macht sie ideal für Aufnahmen unter schwierigen kontrastreichen Bedingungen“, lautet ein Fazit der Tester.

Mit einem reinen Foto-Score von 142 Punkten sticht das Mi 10 Ultra des bisherigen Platzhirsch Huawei P40 Pro nur knapp aus. Auch in den Einzelwertungen trennen beide Geräte oftmals nur ein oder zwei Punkte – mit einer Ausnahme: die Qualität im Ultraweitwinkelbereich beurteilten die Tester beim Mi 10 Pro mit 53 Punkten, beim P40 Pro mit 39 Punkten.

Im Videomodus erzielte das Gerät in den Tests bei einer 2160p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunden die besten Ergebnisse. Sie reichten für einen neue Rekordbewertung von 106 Punkten im Videobereich.

„Das Xiaomi Mi 10 Ultra ist die neue Nummer eins in der Rangliste der DXOMARK-Kameras, und das zu Recht. Im Fotomodus zeigt es keine wirklichen Schwächen und liefert in mehreren Kategorien klassenbeste Ergebnisse. Besonders beeindruckend ist es im Weitwinkel- und Zoombereich, was es zu einer idealen Wahl für alle macht, die einen möglichst großen Zoombereich ohne Kompromisse bei der Bildqualität wünschen.“

„Es ist auch ein großartiges Werkzeug für mobile Videofilmer, denn es bietet eine ausgezeichnete Gesamt-Videoqualität mit einer effizienten Stabilisierung bei 4K und einer schnellen Bildfrequenz von 60 Bildern pro Sekunde, die für superglatte Schwenks und Bewegungen sorgt. Alles in allem ist das neue Xiaomi-Flaggschiff-Handy, wenn es in Ihr Budget passt, eine einfache Empfehlung für die Ersteller mobiler Inhalte.“

Bisher wird das Mi 10 Ultra nur in China angeboten. Ob Xiaomi es auch nach Deutschland bringen wird, ist nicht bekannt.