Samsung verlängert Android-Upgrades auf drei Jahre

Die Änderung gilt auch für ältere Smartphones wie das Galaxy S10. Es erfährt 2021 nun auch noch ein Update auf Android 12. Samsung kündigt auch ein öffentliches Betaprogramm für Android 11 und One UI 3 an.

Samsung hat angekündigt, bestimmte Smartphones künftig länger mit neuen Funktions- und Sicherheitsupdates zu unterstützen. Gegenüber Android Authority bestätigte das Unternehmen, dass seine Geräte ab sofort drei neue Android-Generation erhalten werden.

Die Änderung bezieht sich nicht nur auf neu eingeführte Smartphones wie das Galaxy Note 20 und das Note 20 Ultra. Auch vorhandene Produktlinien dürfen sich über ein weiteres, sprich ein drittes Android-Upgrade freuen.

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise das Galaxy S10, das mit Android 9 Pie auf den Markt gekommen ist und mit Android 10 bereits das erste Upgrade erhalten hat, neben Android 11 in diesem Jahr auch noch Android 12 im kommenden Jahr erhalten wird. Eigentlich wäre das S10 im kommenden Jahr leer ausgegangen und wäre nur noch mit Sicherheitspatches versorgt worden. Beim Galaxy S20 würde Samsung die Verteilung neuer Android-Versionen erst nach Android 13 einstellen.

Samsung zieht damit mit Google gleich, das für seine Pixel-Smartphones ebenfalls „mindestens drei Jahre ab ihrer Aufnahme in den Google Store“ Versionsupdates und Sicherheitsupdates bereithält. Die meisten anderen Gerätehersteller führen jedoch maximal zwei Android-Upgrades ihrer Produkte durch.

Trotz aller technischer Änderungen wie beispielsweise das Project Treble, mit dem Google notwendige Android-Anpassungen der Hersteller an ihre Geräte vereinfacht, dauert es zum Teil immer noch mehrere Monate, bis Googles Partner ein neues OS-Release für ihre Produkte freigeben.

Samsung versucht schon länger, diesen Zeitraum zu verkürzen. Für Android 11, dass die Grundlage für Samsungs neue Oberfläche One UI 3 ist, kündigte das Unternehmen nun ein Beta-Programm an. Es soll in Kürze in China, Polen, Korea, Großbritannien, den USA und Deutschland starten und allen Besitzern eines Smartphones der S20-Serie offenstehen.

Ab sofort können sich Entwickler für eine Prä-Beta-Phase registrieren, um zu gewährleisten, dass ihre Apps zum Start der öffentlichen Beta mit Android 11 und One Ui 3 kompatibel sind. Die Vorabtests, für die eine Registrierung erforderlich ist, sind allerdings auf Geräte der S20-Serie beschränkt, die für die Märkte in Korea und den USA ausgegeben wurden.

Im vergangenen Jahr hatte Samsung die öffentlichen Betatests für Android 10 und One UI 2 im Oktober eröffnet. Die Verteilung der finalen Version begann Ende Dezember mit den Geräten, die für den Betatest registriert waren.