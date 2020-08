Googles Android-Dateimanager erhält PIN-geschützten Ordner

Files von Google sichert Inhalte auf Wunsch in einem verschlüsselten Ordner. Ein Zugriff ist nur mit einer zuvor hinterlegten PIN möglich. Die Funktion ist auf Dateien beschränkt – Apps lassen sich so nicht vor unberechtigten Zugriffen schützen.

Google hat seinen Android-Dateimanager Files aktualisiert. Das Update bringt eine neue Sicherheitsfunktion. Nutzer sind nun in der Lage, besonders vertrauliche Inhalte in einem verschlüsselten Ordner abzulegen.

Der sichere Ordner soll Nutzer ansprechen, die ihr Smartphone regelmäßig mit anderen Personen teilen. So können beispielsweise für Kinder ungeeignete Dateien oder auch einfach nur Inhalte, die versehentlich gelöscht werden sollten, in dem sicheren Ordner versteckt werden.

Aufgerufen wird der sichere Ordner über den Tab „Suchen“ in der Files App. Bei der ersten Verwendung mit ein Zahlencode zum Schutz des Ordners festgelegt werden. Danach lassen sich Datei beispielsweise per Tippen und Halten auswählen und dann über das Menü oder den nach unten gerichteten Pfeil in den sicheren Ordner verschieben. Es können auch mehrere Dateien gleichzeitig geschützt werden.

Apps lassen sich laut Google jedoch nicht in den sicheren Ordner verschieben. Außerdem ist die Funktion auf Geräte mit Android 8.0 oder neuer beschränkt. Auch tauchen die Inhalte des sicheren Ordners nicht mehr in den Suchergebnissen auf. Anwendungen von Drittanbietern haben darüber hinaus keinen Zugriff auf dort abgelegte Dateien.

Ist die Files-App nicht mehr im Vordergrund, wird der sichere Ordner laut Google automatisch gesperrt. Wird die App dann wieder in den Vordergrund geholt, muss erneut die PIN eingegeben werden.

Eine ähnliche Funktion bot Samsung bereits zu Zeiten des Galaxy S7 in seinem eigenen Dateimanager an. Sie wich später dem ebenfalls als sicheren Ordner bezeichneten abgetrennten und per Samsung Knox geschützten Bereich, in dem sich auch Apps installieren lassen.