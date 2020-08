Google kündigt Pixel 4a für 349 Euro an

Google hat dem im Oktober 2019 vorgestellten Pixel 4 einen günstigeren kleinen Bruder zur Seite gestellt. Das Pixel 4a übernimmt viele Ausstattungsmerkmale vom Pixel 4, darunter die Hauptkamera, RAM und den internen Speicher. Den Preis setzt das Unternehmen mit 349 Euro jedoch deutlich niedriger an.

Als Folge kommt nicht Qualcomms Snapdragon 855 zum Einsatz, sondern das Mittelklasse-SoC Snapdragon 730G. Auch beim Display bietet das Pixel 4a weniger. Es ist mit 5,81 Zoll zwar 0,1 Zoll größer als beim 4a und bietet auch dessen FullHD-Auflösung, auf die Bildwiederholrate von 90 Hz müssen Käufer jedoch verzichten. Allerdings setzt Google auch bei dem günstigeren Modell auf die OLED-Technik.

Die Hauptkamera entspricht der Weitwinkelkamera des Pixel 4: 12,2 Megapixel mit einem Bildwinkel von 77 Grad, was einem 28-mm-Weitwinkelobjektiv entspricht (gerechnet auf das Kleinbildformat). Die Blende F1.7 sowie die 1,4 Mikrometer großen Bildpunkte des Sensors erlauben bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Auch die bekannten Kamerafunktion des Pixel 4 stehen auf dem Pixel 4a zur Verfügung. Dazu gehören Porträtmodus, Top Shot, Nachtmodus und Astrofotografie. Videos nimmt die Kamera mit einer FullHD-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf. Im 4K-Modus werden allerdings nur 30 Bilder pro Sekunde erreicht.

Den Arbeitsspeicher spezifiziert Google mit 6 GByte, den internen Speicher mit 128 GByte – beides entspricht ebenfalls der Ausstattung des Pixel 4. Auch auf WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.1 und LTE gehören zur Ausstattung des Pixel 4a. Für mehr Sicherheit sorgt das Titan-M-Modul. Ein Kopfhörer lässt sich per 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen.

Der Akku bietet indes mit 3140 mAh eine größere Kapazität als beim Pixel 4, das sich mit 2800 mAh begnügen muss. Eine Schnellladefunktion mit 18 Watt wird ebenfalls unterstützt.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein USB-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher und zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung. Das 14,4 mal 6,9 Zentimeter große und 8,2 Millimeter dicke Gehäuse ist aus Polycarbonat. Das Display wird indes mit Corning Gorilla Glass 3 geschützt. Damit bringt es das Pixel 4a auf ein Gewicht von 143 Gramm.

Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Selbstverständlich wird das Pixel 4a auch zu den Geräten gehören, die Google unmittelbar bei Verfügbarkeit mit einem Update auf Android 11 versorgt. Wann die finale Version erscheinen wird, ist nicht bekannt. Möglicherweise gibt Google das Update sogar frei, bevor das Pixel 4a im Oktober in Deutschland startet.

Das Pixel 4a bietet Google nur in der Farbe Just Black an. Zum Lieferumfang gehören ein USB-C-Netzteil, ein USB-C-Kabel und ein Quick-Switch-Adapter. Vorbestellungen nimmt Google ab 10.September entgegen – in den Handel kommt das Smartphone am 1. Oktober. Durch die noch bis 31. Dezember gültige Mehrwertsteuer von 16 Prozent kostest das Pixel 4a derzeit 340,20 statt 349 Euro. Im Google Store können sich Interessenten schon jetzt in eine Warteliste eintragen.

Auf eine XL-Variante des Pixel 4a verzichtet Google. Allerdings sollen im Herbst zwei weitere Pixel-Smartphones folgen. Dabei handelt es sich um das Pixel 4a 5G und das Pixel 5, das ebenfalls den neuen Mobilfunkstandard unterstützen wird. Zu technischen Details machte Goolge keine Angaben. Nur der Preis des Pixel 4a 5G ist schon bekannt: 499 Euro wird das Gerät kosten.