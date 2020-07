Google kündigt neue kostenlose Backup-Funktion für Android-Smartphones an

Google hat angekündigt, einige Funktionen seines Speicherdiensts Google One künftig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Über eine neue App für Android und iOS sollen sie ohne Google-One-Abonnement nutzbar sein.

Die erste Funktion, von der Nutzer auch ohne Abonnement profitieren, ist die automatische Smartphone-Sicherung. Sie geht über die in Android integrierte Backup-Funktion hinaus und berücksichtigt auch Fotos, Videos, Nachrichten und weitere Inhalte.

Das Backup ist allerdings nur für Android verfügbar. iPhone-Nutzern bietet das Unternehmen eine neue App, mit der sie Fotos, Videos, Kontakte und Kalendereinträge in der Google-Cloud speichern können. Unabhängig vom Betriebssystem stehen allerdings nur die 15 GByte Gratisspeicher zur Verfügung, die zu jedem Google-Konto gehören. Somit dürfte das kostenlose Backup letztlich eine Werbemaßnahme sein, um neue Nutzer für Google One zu gewinnen.

Darüber hinaus gibt Google die Speicherverwaltung von Google One für alle frei. Nutzer sind so in der Lage, zentral von einem Ort aus alle in Drive, Gmail und Photos gespeicherten Inhalten zu überwachen und bei Bedarf Platz für neue Inhalte zu schaffen.

Um die neuen Funktionen auf Android-Geräten einsetzen zu können, wird ein Update für die One-App benötigt, das Google in den kommenden Tagen über den Play Store verteilen wird. Die iOS-App, die ebenfalls die Speicherverwaltung und die auf iOS zugeschnittene Update-Funktion beinhaltet, soll in Kürze verfügbar sein. Darüber hinaus betonte Google, die Änderungen auf Consumer-Konten zu beschränken – Kunden der G Suite sollen sie nicht erhalten.