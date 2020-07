BootHole: Schwerwiegende Sicherheitslücke in Grub2 betrifft Windows und Linux

Angreifer können unter Umständen Schadcode in den Bootvorgang einschleusen und diesen manipulieren. Die Schwachstelle hebelt auch die Sicherheitsfunktion Secure Boot an. Software- und Hardwareanbieter arbeiten bereits an Patches.