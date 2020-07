Quick Charge 5: Qualcomm ermöglicht Schnellladen mit mehr als 100 Watt

Qualcomm hat eine neue Generation seiner Schnellladetechnik Quick Charge angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens ist Quick Charge 5 die „schnellste kommerzielle Ladetechnik für Android-Geräte“. Mit einer Ladeleistung von bis zu mehr als 100 Watt soll es möglich sein, einen Smartphone-Akku in nur fünf Minuten von 0 auf 50 Prozent Ladestand zu bringen.

Quick Charge soll Akkus aber nicht nur schneller, sondern auf effizienter laden. Im Vergleich zum Vorgänger Quick Charge 4 liegt der Vorteil laut Qualcomm bei 70 Prozent. Der Ladevorgang sei indes bis zu viermal kürzer als bei Quick Charge 4. Zudem werde 10°C weniger Abwärme erzeugt.

Darüber hinaus unterstützt Quick Charge 5 einen Ladestrom von mehr als 20 Volt. Neue Sicherheitsfunktionen sollen vor einer Überladung und Überspannung schützen. Neu ist auch eine intelligente Erkennung der Eigenschaften des Ladeadapters. Zusammen mit der Funktion Qualcomm Battery Saver verspricht das Unternehmen nicht nur mehr Effizienz und Sicherheit, sondern auch eine längere Akkulebensdauer.

Ermöglicht werden die Fortschritte durch die neuen Ladechips Qualcomm SMB1396 und SMB1398. Sie unterstützen 1SnP- und 2SnP-Akkus, drahtloses und drahtgebundenes Laden. Die Effizienz des Ladevorgangs soll bei mehr als 98 Prozent liegen.

Ladegeräte für Quick Charge 5 sind laut Qualcomm abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0 und neuer und Geräten mit Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm. Außerdem soll Quick Charge 5 kompatibel zu den USB-C-Protokollen sein.

„Schnellladelösungen sind in einer Vielzahl von Mobilgeräten weit verbreitet. Die neueste Generation von Quick Charge 5 bietet nicht nur überlegene Ladefähigkeiten, sondern hilft auf intelligente Weise, die Batterielebensdauer eines Geräts zu verlängern und die Wärmeabgabe zu reduzieren“, wird Zhang Lei, Mi Phone Vice President bei Xiaomi, in einer v zitiert. „Xiaomi hat sich immer dafür eingesetzt, die Einführung neuer Technologien proaktiv voranzutreiben und die Erfüllung verbesserter Erfahrungen zu beschleunigen. In Zukunft werden mehr Xiaomi-Benutzer in den Genuss eines schnellen, sicheren und überlegenen Ladeerlebnisses kommen, das durch Quick Charge 5 ermöglicht wird.“

Erste Geräte, die mit Quick Charge 5 ausgestattet sind, sollen im dritten Quartal in den Handel kommen. Sie benötigen allerdings die Qualcomm-Prozessoren Snapdragon 865 und 865 Plus. Zudem wird Qualcomm die Technik in kommende Premium-Mobilprozessoren integrieren.