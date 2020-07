Windows 10 20H2: Microsoft testet Änderungen der Oberfläche im Beta Channel

Das Startmenü erhält transparente Hintergründe für Kacheln. Sie passen sich auf Wunsch automatisch an das Farbthema an. Weitere Änderungen betreffen den schnellen Wechsel zwischen Anwendungen per ALT+TAB und die Taskleiste.

Microsoft hat eine neue Vorabversion von Windows 10 veröffentlicht. Das Build 19042.421 ist im Beta Channel des Insider Program erhältlich. Es enthält Neuerungen, die für das kommende Funktionsupdate 20H2 von Windows 10 gedacht sind. Darüber sind auch die für die Oberfläche von Windows geplanten Änderungen.

Die Entwickler haben vor allem das Startmenü überarbeitet. Es verzichtet auf die Hintergrundfarben von App-Symbolen. Zudem erhalten die Kacheln einen teilweise transparenten Hintergrund., was insgesamt eine einheitliche Optik vermitteln soll. Neu ist auch, dass die Farbe des transparenten Kachel-Hintergrunds auf Wunsch automatisch an das aktuelle Windows-Farbthema beziehungsweise die Farbe des Hintergrunds angepasst werden kann.

Neu ist auch, dass Windows 10 in der Ansicht der geöffneten Anwendungen (ALT + TAB) auch die in Microsoft Edge geöffneten Tabs anzeigt. Das soll Nutzern den Wechsel zwischen Anwendungen und im Browser geöffneten Websites erleichtern. In der Einstellungen-App lässt sich unter dem Punkt Multitasking die Zahl der angezeigten Browsertabs beschränken oder die neue Funktion vollständig abschalten.

Eine weitere Änderung betrifft an die Taskleiste angeheftete Websites. Wird der Mauszeiger auf das Symbol einer angehefteten und geöffneten Website geführt, erscheint eine kleine Vorschau der Website – so wie Nutzer es von angehefteten Anwendungen kennen. Allerdings funktioniert die Vorschau derzeit nur mit neu angehefteten Websites. Vorhandene Websites müssen derzeit gelöst und erneut angeheftet werden, damit die Vorschau erscheint.

Darüber hinaus bietet Windows 10 Nutzern künftig eine personalisierte Taskleiste. Sie ist jedoch neuen Benutzern vorbehalten. Microsoft schließt ausdrücklich aus, dass Windows 10 eine vom Benutzer angepasste Taskleiste verändert.

Die sogenannten Toast-Benachrichtigung zeigen zudem in der linken oberen Ecke ein Logo der App an, damit Nutzer schneller die Herkunft der Benachrichtigung erkennen können. Zudem wird nun dauerhaft in der rechten oberen Ecke ein Kreuz zum Schließen der Benachrichtigung eingeblendet.

Eine andere Neuerung ist Nutzer von 2-in-1-Geräten vorbehalten. Sie zeigen beim Abkoppeln der Tastatur den Dialog nicht mehr an, mit dem Nutzer entscheiden können, ob sie in den klassischen Tablet-Modus oder die neue, mit dem Mai-2020-Update eingeführte Desktop-Oberfläche wechseln wollen. Voreingestellt ist nun die neue Oberfläche. In den Einstellungen lässt sich diese Option unter System, Tablet jederzeit ändern.

Das neue Build beseitigt selbstverständlich auch mehrere bekannte Fehler. Darunter ist ein Bug, der Internetverbindungen über LTE-Modems einschränkte. Eine vollständige Liste aller Fixes findet sich im Blogeintrag zum Build 19042.421.