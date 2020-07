OnePlus stellt 399-Euro-Smartphone OnePlus Nord vor

OnePlus hat im Rahmen des nach eigenen Angaben weltweit ersten Augmented Reality Smartphone Launch ein neues Mittelklasse-Gerät vorgestellt. Das OnePlus Nord begnügt sich mit Qualcomms Snapdragon 765G und kombiniert diesen mit Ausstattungsmerkmalen der Premium-Smartphones des Unternehmens. Für das Gesamtpaket ruft das Unternehmen hierzulande mindestens 399 Euro auf.

Der Snapdragon 765G unterstützt bereits den kommenden Mobilfunkstandard 5G. Ihm stellt OnePlus je nach Größe des internen Speichers 8 oder 12 GByte LPDDR4X-RAM zur Seite. Der Speicher wiederum ist wahlweise 128 oder 256 GByte groß und unterstützt UFS 2.1.

Beim Display setzt OnePlus auf seine Fluid-AMOLED-Technik mit einer Aktualisierungsrate von 90 Hz. Das 6,44 Zoll große Display löst zudem 2400 mal 1080 Pixel auf, was einer Pixeldichte von 408 ppi entspricht. Es unterstützt den erweiterten P3-Farbraum und wird durch Gorilla Glass 5 geschützt.

Die Hauptkamera, die auf dem Sony-Sensor IMX586 basiert, übernimmt das OnePlus Nord vom großen Bruder OnePlus 8. Er bietet eine Auflösung von 48 Megapixeln mit einer Größe von 0,8 Mikrometern. Per Software lassen sich jeweils vier Pixel zu einem Bildpunkt zusammenfassen, der es dann auf eine Größe von 1,6 Mikrometern bringt.

Außerdem befinden sich auf der Rückseite ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln und einem Blickwinkel von 119 Grad und ein Tiefenobjektiv mit 5-Megapixel-Auflösung. Die vierte Kamera ermöglicht einen Makromodus. Sie liefert allerdings nur 2 Megapixel.

Die Dual-Frontkamera setzt sich aus einem 32-Megapixel-Sensor mit festem Fokus und einer Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 8-Megapixel-Sensor zusammen. Sie unterstützt auch die Entsperrung des Smartphones per Gesichtserkennung.

Neben 5G sind auch die Mobilfunktechniken LTE und GSM mit an Bord. Außerdem unterstützt das OnePlus Nord WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.1 mit dem Audio-Codec aptX HD, NFC und GPS. Der USB-C-Anschluss erlaubt indes nur USB-2.0-Verbindungen. Außerdem nimmt das Gerät zwei SIM-Karten auf, aber keine SD-Karten.

Den fest eingebauten Akku spezifiziert OnePlus mit 4115 mAh. Er lässt sich mit dem der Verpackung beiliegenden Schnellladegerät Warp Charge 30T mit Strom versorgen. Zum Lieferumgang gehört auch ein werksseitig aufgebrachter Displayschutz sowie eine Telefonschutzhülle.

Das 158,3 mal 73,3 Millimeter große und 8,2 Millimeter dicke sowie 184 Gramm schwere Smartphone bietet OnePlus in den Farben Blauer Marmor und Grauer Onyx an. Ab 4. August kann es mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicher für 399 Euro bestellt werden. Die Variante mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicher kostet 499 Euro. Amazon bietet Vorbestellern, die über Amazon Prime verfügen, derzeit zudem einen Rabatt von 30 Euro an.