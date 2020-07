Linux sucht neue Namen für „Blacklist/Whitelist“ und „Master/Slave“

Linux will künftig problematische Begriffe wie Master/Slave- und Blacklist/Whitelist nicht mehr verwenden und sucht nach Alternativen. Urgestein Linus Torvalds billigte am Freitag eine neue und umfassendere Terminologie für den Linux-Kernel-Code und die Dokumentation.

Linux legt Wert auf politische Korrektheit: Für die Zukunft wurden die Linux-Entwickler gebeten, neue Begriffe für die Master/Slave- und Blacklist/Whitelist-Terminologie zu verwenden. Urgestein Linus Torvalds billigte am Freitag eine neue und umfassendere Terminologie für den Linux-Kernel-Code und die Dokumentation.

Zu den vorgeschlagenen Alternativen für Master/Slave gehören:

primary/secondary

main/replica oder subordinate

initiator/target

requester/responder

controller/device

host/worker oder proxy

leader/follower

director/performer

Vorgeschlagene Alternativen für die Blacklist/Whitelist

denylist/allowlist

blocklist/passlist

Das Linux-Team empfahl keine spezifischen Begriffe, sondern bat die Entwickler um eine entsprechende Auswahl. Die neuen Begriffe sollen für neuen Quellcode verwendet werden, der für den Linux-Kernel und die dazugehörige Dokumentation geschrieben wurde.

Die älteren Bezeichnungen, die jetzt als unangemessen angesehen werden, werden nur für die Pflege von älterem Code und Dokumentation oder „bei der Aktualisierung von Code für eine bestehende (ab 2020) Hardware- oder Protokollspezifikation, die diese Bedingungen vorschreibt“, zugelassen.

Der Schritt, die Master/Slave- und Blacklist/Whitelist-Terminologie auslaufen zu lassen, erfolgte nach einem Vorschlag, den der Linux-Kernel-Betreuer Dan Williams am 4. Juli eingereicht hatte. Der Linux-Schöpfer Linus Torvalds billigte den Vorschlag am Freitag in einem Pull-Antrag für das Linux 5.8-Repository.

Das Linux-Team hat sich inzwischen vielen Technologieunternehmen und Open-Source-Projekten angeschlossen, die Verweise auf rassistischen Jargon aus ihrem Code entfernt haben, um eine neutralere und umfassendere Sprache zu erreichen. Die Liste umfasst Twitter, GitHub, Microsoft, LinkedIn, Ansible, Splunk, Android, Go, MySQL, PHPUnit, Curl, OpenZFS, Rust, JP Morgan und andere.

Der Trend, veraltete Sprache aus dem Quellcode, den Tools und der technischen Dokumentation zu bereinigen, begann nach dem Ausbruch von Black Lives Matter-Protesten in den USA, die durch den Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis ausgelöst wurden.

Einige Mitglieder der Tech-Gemeinschaft haben die Bewegung als oberflächliches Signal kritisiert und nicht als eine Aktion, die farbigen Menschen im Kampf gegen systematischen Rassismus hilft. In akademischen Zeitschriften veröffentlichte Arbeiten haben jedoch schon früher argumentiert, dass die fortgesetzte Verwendung rassistischer Begriffe vorhandene Stereotypen verhärtet.