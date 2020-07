Qualcomm führt Snapdragon 865+ ein

Die Qualcomm Snapdragon 865+ 5G Mobile Platform soll wesentliche Verbesserungen in allen Bereichen für 5G-Smartphones bringen. Sie bietet zusätzliche mobile Funktionen wie aktualisierbare GPU-Treiber, Desktop-Forward-Rendering und Geschwindigkeiten von bis zu 144 fps sowie Künstliche Intelligenz (KI). Bemerkenswert ist, dass der neue Chip erstmals offiziell die 3 GHz-Frequenzschwelle durchbricht.

Besonders interessant für Gamer sind Game Color 2.0, das völlig neue Farbeffekte ermöglicht, Adreno HDR Fast Blend für das schnelle Abspielen von Szenen und Desktop Forward Rendering.

Laut Qualcomm wurde die Taktrate des CPU-Prime-Kern um 10 Prozent erhöht, während das Grafik-Rendering auf dem Adreno 650-GPU ebenfalls 10 Prozent schneller ist als bei der vorherigen Generation. Darüber hinaus verfügt der Snapdragon 865+ über das neue mobile Konnektivitätssystem FastConnect 6900 von Qualcomm für Wi-Fi und Bluetooth, das Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps ermöglicht.

„Während wir daran arbeiten, 5G zu skalieren, investieren wir weiterhin in unsere mobilen Plattformen der Premiumklasse, die 8er-Serie, um die Leistungsgrenzen und die Energieeffizienz zu erweitern und die nächste Generation von Kamera-, KI- und Spielerlebnissen zu ermöglichen“, so Alex Katouzian, SVP und GM of Mobile bei Qualcomm. „Aufbauend auf dem Erfolg des Snapdragon 865 wird das neue Snapdragon 865+ eine verbesserte Leistung für die nächste Welle von Flaggschiff-Smartphones bieten“.

Qualcomm zufolge soll der Snapdragon 865+ das kommenden Gaming-Smartphone ROG Phone 3 von Asus antreiben. Auch Lenovo soll ein Smartphone aus der Legion-Serie mit dem neuen SoC ausstatten.