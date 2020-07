Neue Insider-Preview gibt Ausblick auf neues Startmenü für Windows 10

Es versieht die Kacheln mit einem teilweise transparenten Hintergrund. Der passt sich auf Wunsch automatisch an ein Farbthema an. Edge erleichtert zudem den Wechsel zwischen geöffneten Tabs über die Tastenkombination "ALT+TAB".

Microsoft hat nach dem Wechsel zu den neuen Release-Kanälen im Windows Insider Program eine neue Vorabversion von Windows 10 im Dev Channel veröffentlicht. Das Build 20161 bringt ein überarbeitetes Startmenü. Weitere Neuerungen stehen unter anderem für den Browser Edge und die Benachrichtigungen unter Windows 10 bereit.

Das neue Startmenü verzichtet auf die Hintergrundfarben von App-Symbolen. Zudem erhalten die Kacheln einen teilweise transparenten Hintergrund, was insgesamt eine einheitlichere Optik vermitteln soll. Neu ist auch, dass die Farbe des transparenten Kachel-Hintergrunds auf Wunsch automatisch an das aktuelle Windows-Farbethema beziehungsweise die Farbe des Hintergrunds angepasst werden kann.

Darüber hinaus unterstützt der Browser Edge künftig die Tastenkombination „ALT+TAB“ für einen schnellen Wechsel zwischen den aktuell geöffneten Registerkarten. Während die Tasten gedrückt sind werden in der bekannten Multitasking-Ansicht zudem Vorschauen der verfügbaren Tabs angezeigt.

Die sogenannten Toast-Benachrichtigung zeigen nun in der linken oberen Ecke ein Logo der App an, damit Nutzer schneller die Herkunft der Benachrichtigung erkennen können. Zudem wird nun dauerhaft in der rechten oberen Ecke ein Kreuz zum Schließen der Benachrichtigung angezeigt.

Eine weitere Änderung betrifft 2-in-1-Geräte. Sie zeigen beim Abkoppeln der Tastatur den Dialog nicht mehr an, mit dem Nutzer entscheiden können, ob sie in den klassischen Tablet-Modus oder die neue, mit dem Mai-2020-Update eingeführte Desktop-Oberfläche wechseln wollen. Voreingestellt ist nun die neue Oberfläche. In den Einstellungen lässt sich diese Option unter System, Tablet jederzeit ändern.

Der Allgemeinheit stellt Microsoft des Weiteren die neuen Funktion des Taschenrechners zur Darstellung mathematischer Funktion und Kurven zur Verfügung. Sie richtet sich vor allem an Schüler und Studenten.

Einem Eintrag im Windows Experience Blog zufolge behebt das Build 20161 auch zahlreiche Fehler. Unter anderem wurde der Abmeldevorgang optimiert und ein Problem mit Xbox-Kontrollern beseitigt. Auch das Wiederherstellen eines PCs soll wieder funktionieren und nicht ständig mit einer Fehlermeldung scheitern. Darüber hinaus zeigt Windows auch wieder den Akkustand von angeschlossenen Bluetooth-Geräten an und der Dialog zum Einrichten eines neuen Druckers sollte nicht mehr abstürzen.

Noch nicht behoben wurden Abstürze, bei denen ein Hypervisor Error gemeldet wird. Auch die Installation neuer Builds benötigt unter Umständen ungewöhnlich viel Zeit. Es kann aber auch vorkommen, dass der Taskmanager fälschlicherweise eine CPU-Geschwindigkeit von 0 GHz meldet.

Nutzer, die den Dev Channel abonniert haben, erhalten das neue Build automatisch. Unklar ist, wann die Neuerungen in Windows 10 Einzug halten werden, da der Dev Channel nicht mehr fest mit einem kommenden Funktionsupdate verknüpft ist.