Schwachstelle in macOS umgeht Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen

Es stecken zwei Bugs in dem 2018 eingeführten Transparency, Consent and Control Framework. Es regelt Zugriffe auf bestimmte Dateien und Ordner. Apple sind die Fehler schon seit Dezember 2019 bekannt. Sie stecken trotzdem auch in macOS Big Sur.