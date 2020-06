App Clips und Home Screen Widgets: Apple stellt iOS 14 vor

Die neue OS-Version läuft auf iPhone SE (erste Generation) sowie iPhone 6S und neuer. App Clips bieten einzelne App-Funktionen, ohne dass die Anwendungen vollständig installiert wird. Apps organisiert iOS 14 auf dem Home Screen künftig in der App Library.

Apple hat anlässlich der WWDC 2020 auch eine neue Version seines Smartphone-Betriebssystems vorgestellt. iOS 14 bringt zahlreiche neue Funktionen sowie Aktualisierungen für Apples eigene Apps. Erstmals ermöglicht Apple die Anzeige von Widgets auf dem Home-Bildschirm. App Clips sollen Nutzern zudem einfach und schnell Zugriff auf bestimmte App-Funktionen geben.

Die Neuerungen für den Home-Bildschirm stellt Apple als das größte Update heraus, das diese Komponente bisher erhalten hat. So sollen die neuen Widgets auf einen Blick wichtige Informationen liefern. Sie lassen sich zudem in verschiedenen Größen an den Startbildschirm anheften. Smart Stack wiederum ist ein Stapel aus mehreren Widgets, wobei künstliche Intelligenz das jeweils zum Kontext wie Zeit, Standort und Aktivität passende Widget anzeigen soll.

Die Organisation von Apps auf dem Home-Bildschirm will Apple mit der App Library vereinfachen. Sie fasst Apps automatisch zu Gruppen zusammen, die die Navigation durch die App-Bibliothek erleichtern sollen. Beispiele sind kürzlich hinzugefügte Apps, Social-Media-Apps, Spiele oder Kreativanwendungen.

Überarbeitet wurden auch die Oberflächen von Siri und FaceTime. Apple verspricht ein kompakteres Design. Neu ist auch eine Picture-in-Picture-Funktion, mit der Nutzer ein Video betrachten oder einen FaceTime-Anruf führen können, während sie eine andere App benutzen.

App Clips sieht Apple als eine neue Möglichkeit an, Apps zu entdecken und zu nutzen. „Ein App Clip ist ein kleiner Teil des App-Erlebnisses, der so gestaltet ist, dass er in dem Moment, in dem er benötigt wird, entdeckt werden kann“, teilte Apple mit.

Statt beispielsweise für das Mieten eines Elektrorollers eine vollständige App herunterzuladen, kann ein Anbieter künftig einen App Clip bereitstellen, der nur diese eine Aufgabe erledigt. Der Zugriff auf die App Clips erfolgt über einen von Apple entwickelten App Clip Code, oder alternativ über NFC-Tags oder QR-Codes, die sich auch über Messages teilen lassen.

Weitere Updates kündigte Apple für Messages, Maps und die Datenschutzeinstellungen an. Nutzer von Messages können unter iOS 14 Konversationen anheften. Maps wiederum bietet neue spezielle Routen für Fahrräder und Elektrofahrzeuge.

Apps dürfen indes ihre Nutzer künftig nur noch mit deren Einverständnis verfolgen. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr die Produktseite einer App im App Store über die Datenschutzrichtlinie des Entwicklers informieren. Auch die Nutzung von Mikrofon und Kamera durch Apps gestaltet Apple transparenter. Des Weiteren kann Safari nun einen Datenschutzbericht erstellen.

Ab sofort liegt iOS 14 in einer Entwicklerversion vor. Einen öffentlichen Betatest stellte Apple für Juli in Aussicht. Dann können interessierte Nutzer das neue Betriebssystem auf dem iPhone SE (erste und zweite Generation), dem iPhone 6s und 6s Plus und neuer sowie dem iPod Touch der siebten Generation installieren.