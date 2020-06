Windows 10: USB-Bug lässt Druckeranschlüsse verschwinden

Microsoft hat einen Bug in Windows 10 bestätigt, der Computer mit einem per USB angeschlossenen Drucker betrifft. Der Fehler tritt unter Windows 10 Version 1903 und neuer auf. Sobald ein Nutzer einen PC ausschaltet und erst danach den Drucker abschaltet oder gar die Verbindung zum Drucker trennt, wird der Drucker beim nächsten Start des Betriebssystems nicht erkannt.

„Beim erneuten Starten von Windows wird der USB-Druckeranschluss nicht in der Liste der Druckeranschlüsse zur Verfügung stehen“, heißt es in einem Support-Artikel von Microsoft. „Windows kann keine Aufgabe ausführen, die diesen Port erfordert.“

Bisher hat das Unternehmen zwei mögliche Ursachen ausgemacht. „Falls der Treiber für den USB-Drucker einen Sprachmonitor enthält, wird die Callback-Funktion OpenPortEx des Sprachmonitors nicht aufgerufen. Als Folge kann der Nutzer keine Operationen ausführen, die von der Funktion des Sprachmonitors abhängig sind.“

Zum anderen soll in den Druckereinstellungen im Tab „Anschlüsse“ der USB-Port des Druckers nicht in der Liste der verfügbaren Anschlüsse auftauchen. In dem Fall sollen Funktionen, die von dem Port abhängig sind, nicht verfügbar sein.

Ein Fix liegt bisher nicht vor, soll aber in Arbeit sein und mit einem künftigen Update für Windows 10 veröffentlicht werden. Allerdings nennt Microsoft in dem Support-Artikel eine Behelfslösung: Betroffene sollen bei Problemen mit dem USB-Druckeranschluss den Drucker einschalten, bevor sie Windows hochfahren.

Anfang der Woche hatte Microsoft die bisher umfangreichste Patch-Sammlung für seine Produkte veröffentlicht. Insgesamt 129 Sicherheitslücken sollen die seit Dienstag verfügbaren Updates schließen. Darüber hinaus weitet Microsoft langsam den Rollout des aktuellen Funktionsupdates für Windows 10 aus. Allerdings gibt es noch zahlreiche Kompatibilitätsprobleme, unter anderem mit Treibern von Intel, Nvidia und Realtek.